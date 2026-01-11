Με το… πόδι πατημένο στο γκάζι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική Ανδρών.

Στην πρώτη της εμφάνιση στον Β’ Όμιλο της διοργάνωσης, που διεξάγεται στο Βελιγράδι, η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με το εντυπωσιακό 20-6 της Γεωργία, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα από το ξεκίνημα.

Με τη νίκη αυτή, η Ελλάδα ξεκίνησε ιδανικά τη φάση των ομίλων και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ισόβαθμη με την Κροατία, η οποία νωρίτερα είχε επικρατήσει της Σλοβενίας με 20-4.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι η Σλοβενία, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 16:15, ενώ την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι με την Κροατία στις 21:30, στη Belgrade Arena.

Παρά τις απουσίες των Αριστείδη Χαλυβόπουλου και Αλέξανδρου Παπαναστασίου, η «γαλανόλευκη» μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της. Με όπλο την άμυνα και τις γρήγορες επιθέσεις, προηγήθηκε με 8-0 στα πρώτα έντεκα λεπτά, αναγκάζοντας τη Γεωργία να σκοράρει για πρώτη φορά στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 11-1, ενώ στο δεύτερο μισό του αγώνα η υπεροχή του έγινε ακόμη πιο εμφανής. Το σκορ άνοιξε σταδιακά, με την Ελλάδα να αγγίζει ακόμη και διαφορά 13 τερμάτων, πριν διαμορφωθεί το τελικό 20-6.

Συνολικά σκόραραν εννέα διεθνείς, με τον Κάκαρη να ξεχωρίζει, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ. Ακολούθησαν οι Καλογερόπουλος και Αργυρόπουλος με τρία.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεΐσβλίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς, Πγιέσιβατς 1, Τσβετάτζε, Βλάχοβιτς.

Βαθμολογία (Β' Όμιλος)