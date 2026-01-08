Η 15άδα της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Τις οριστικές του επιλογές για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που ξεκινά το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι, γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος.

Στην αποστολή επιστρέφουν, όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο 20χρονος φουνταριστός του ΝΟ Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, που αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως σε αμυντικό ρόλο.

Σε σχέση με το τελευταίο φιλικό τουρνουά στη Βοσνία, εκτός αποστολής έμειναν ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι του ΝΟ Βουλιαγμένης. Η «γαλανόλευκη» θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σερβίας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στις 13:35.

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών:

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)

Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)

Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος)

Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)

Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)

Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)

Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)

Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)

Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)

Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης)

Στο τεχνικό επιτελείο βρίσκονται, πέρα από τον Θοδωρή Βλάχο, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γιώργος Μαργιούκλας. Μαζί με την ομάδα ταξιδεύει και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης

Ο Όμιλος και το πρόγραμμα της Εθνικής Ανδρών

Η Εθνική μας μετέχει στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).