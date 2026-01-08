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Η 15άδα της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

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Τις οριστικές του επιλογές για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που ξεκινά το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι, γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος.

Στην αποστολή επιστρέφουν, όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο 20χρονος φουνταριστός του ΝΟ Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, που αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως σε αμυντικό ρόλο.

Σε σχέση με το τελευταίο φιλικό τουρνουά στη Βοσνία, εκτός αποστολής έμειναν ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι του ΝΟ Βουλιαγμένης. Η «γαλανόλευκη» θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σερβίας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στις 13:35.

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών:

  • Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)
  • Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)
  • Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)
  • Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)
  • Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος)
  • Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)
  • Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)
  • Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)
  • Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)
  • Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)
  • Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)
  • Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)
  • Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)
  • Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης)

Στο τεχνικό επιτελείο βρίσκονται, πέρα από τον Θοδωρή Βλάχο, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γιώργος Μαργιούκλας. Μαζί με την ομάδα ταξιδεύει και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης

Ο Όμιλος και το πρόγραμμα της Εθνικής Ανδρών

Η Εθνική μας μετέχει στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).

Η 15άδα της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου