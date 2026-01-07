Οι κλήσεις του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία ενόψει Ευρωπαϊκού

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπαίνει η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών.

Η «γαλανόλευκη» αναχωρεί αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, για τη Ρώμη, όπου θα πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη ομάδα της Ιταλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Μαδέιρα, στην Πορτογαλία, από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης επέλεξε τις αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, με την αποστολή να περιλαμβάνει νεαρές αλλά και έμπειρες διεθνείς. Εκτός αποστολής έμειναν η Μαρία Πάτρα, καθώς και οι τραυματίες Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, ενώ δεν θα ταξιδέψει και η 18χρονη τερματοφύλακας Νικολέτα Κυριακοπούλου. Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι νεαρές Ραφαέλα Σαλταμανίκα και Ανδρονίκη Καραγιάννη, όπως και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία μάλιστα θα γιορτάσει τα 15α γενέθλιά της λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού.

Οι «εκλεκτές» του ομοσπονδιακού τεχνικού, Χάρη Παυλίδη, για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία είναι οι Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Εύα Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός) και Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).

Η «γαλανόλευκη» θα παραμείνει στη Ρώμη έως την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Από τις 19 έως τις 22 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει ακόμη ένα σημαντικό στάδιο, με κοινές προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια στην Ουγγαρία, πριν από την αναχώρηση για την Πορτογαλία στις 25 Ιανουαρίου.

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό, κληρώθηκαν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και είναι αναλυτικά οι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία. Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.