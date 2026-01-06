Mυριοκεφαλιτάκη: «Με το βλέμμα στην κορυφή της Ευρώπης»

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, τον περασμένο Ιούλιο, η Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών βάζει… πλώρη για μια ανάλογη επιτυχία και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας (26/1-5/2).

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για το ξεκίνημα μιας νέας…περιπέτειας με το «γαλανόλευκο» σκουφάκι: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και χαρούμενες που θα ξεκινήσουμε άλλη μια προσπάθεια με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τον Φεβρουάριο, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» είπε και πρόσθεσε:

«Ύστερα από τα δύο χρυσά μετάλλια το 2025 (σ.σ. στο World Cup και το Παγκόσμιο) έχουμε υψηλούς στόχους και σε αυτή τη διοργάνωση. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και είμαστε αποφασισμένες να τα καταφέρουμε».

Κι αν για την Εθνική Ανδρών αποτελεί… απωθημένο ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, από την αντίστοιχη των Γυναικών λείπει μόνο το χρυσό, αφού έχει κατακτήσει ήδη τέσσερα ασημένια (2010 στην Κροατία, 2012 στην Ολλανδία, 2018 στην Ισπανία, 2022 στην Κροατία) και ένα χάλκινο (2024 στην Ολλανδία) στην αντίστοιχη διοργάνωση.

«Θέλουμε να ανέβουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας προκαλεί άγχος και πίεση. Όπως φάνηκε και στη Σιγκαπούρη, υπάρχουν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, που θα έχουν έξτρα κίνητρο να μας κερδίσουν. Από την πλευρά μας, προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμες για να παρουσιάσουμε το καλύτερο αγωνιστικό μας πρόσωπο».

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, θα φιλοξενηθεί στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», το προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Πριν από ένα χρόνο, στην ίδια πόλη πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη διοργάνωση των Γυναικών.

Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη υποστηρίζει: «Είναι τέλειος προορισμός. Η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ καλός οικοδεσπότης για μια τόσο σπουδαία διεθνή διοργάνωση. Μείναμε πλήρως ικανοποιημένες από τον τρόπο που μας αγκάλιασαν άπαντες, από τους θεατές μέχρι και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ανάλογες στιγμές πιστεύω πως θα ζήσουν και οι παίκτες της Εθνικής Ανδρών».