Παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού ο Κραβαρίτης

Ο Δημήτρης Κραβαρίτης δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, καθώς ο σύλλογος του Πειραιά ανακοίνωσε σήμερα (5/1) την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Με τον έμπειρο προπονητή στον πάγκο, η ομάδα του Πειραιά έχει πετύχει το απόλυτο των νικών μέχρι στιγμής, με 19 επιτυχίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ έχει ήδη προσθέσει στη συλλογή της το Σούπερ Καπ. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει τόσο την παρουσία της στα προημιτελικά του Champions League όσο και τη συμμετοχή της στο Final-4 του Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας πάρθηκε από κοινού, ύστερα από συζήτηση ανάμεσα στη διοίκηση και τον προπονητή, στο πλαίσιο μιας συνολικής αποτίμησης της κατάστασης και με γνώμονα τη συνέχεια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Γυναικών, Δημήτρη Κραβαρίτη.

Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του Δημήτρη Κραβαρίτη, σε καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης και με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Δημήτρη Κραβαρίτη για τη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία».