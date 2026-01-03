Ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Ανδρών από την Ουγγαρία

«Λύγισε» στις λεπτομέρειες η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών, στο δεύτερο παιχνίδι της για το εξαεθνές τουρνουά, το οποίο φιλοξενείται στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας Ερζεργοβίνης (3-5/1/26).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 12-9 από την Ουγγαρία το απόγευμα του Σαββάτου (3/1), μετά τη νίκη που είχε πετύχει νωρίτερα την ίδια ημέρα απέναντι στη Γαλλία.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τους Ζερδεβά και Γκίλλα, ξεκίνησε με θετικό πρόσημο την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 και 2-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι Ούγγροι ανέβασαν στροφές και με επιμέρους σκορ 4-1 στη δεύτερη περίοδο ανέτρεψαν την κατάσταση, κλείνοντας το πρώτο μισό του αγώνα μπροστά με 5-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Εθνική παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά και φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής (7-6 και 8-7). Η πίεση απέδωσε καρπούς και στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όταν οι διεθνείς μας ισοφάρισαν σε 8-8, με 6.42 να απομένουν για τη λήξη. Ωστόσο, η συνέχεια άνηκε στην Ουγγαρία, η οποία εκμεταλλεύτηκε τα κρίσιμα σημεία του αγώνα και τις φάσεις με παίκτη παραπάνω, πετυχαίνοντας ένα σερί 4-0 μέσα σε τρία λεπτά. Το σκορ έφτασε στο 12-8, με τον Καστρινάκη να διαμορφώνει το τελικό 12-9.

Η τελική κατάταξη της ελληνικής ομάδας στον Β΄ Όμιλο, όπως και ο επόμενος αντίπαλός της στη διοργάνωση, θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής (4/1), και συγκεκριμένα από το παιχνίδι Γαλλία – Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρνουά στο Τρεμπίνιε αποτελεί ουσιαστικά την τελική δοκιμή για την Εθνική ομάδα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.

Οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 3-4, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Παπαναστασίου 1, Καστρινάκης 1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 1, Σπάχιτς, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος 1.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β΄ Όμιλος)

Ουγγαρία 3 (1 αγ.) ΕΛΛΑΔΑ 3 (2 αγ.) Γαλλία 0 (1 αγ.)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή (4/1)

19:15 Γαλλία – Ουγγαρία (Β΄ Όμιλος)

21:30 Σερβία – Ισπανία (Α΄ Όμιλος)

Δευτέρα (5/1)