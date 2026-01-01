Στο Τρεμπίνιε για το εξαεθνές τουρνουά προετοιμασίας η Εθνική Ανδρών ενόψει Ευρωπαϊκού

Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ταξιδεύει, αύριο Παρασκευή (2/1) το πρωί, η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών, προκειμένου να μετάσχει στο εξαεθνές τουρνουά προετοιμασίας στην πόλη Τρεμπίνιε.

Το τουρνουά διεξάγεται το Σαββατοκύριακα 3-5/1 και θα λειτουργήσει ως πρόβα τζενεράλε πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1).

Μετά την κοινή προετοιμασία με τη Σερβία και το επίσημο φιλικό της προηγούμενης Κυριακής (28/12) στο κολυμβητήριο του Πειραιά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει τρία ακόμη δυνατά φιλικά παιχνίδια, απέναντι σε ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες για να τεστάρει τις δυνάμεις τις πριν από τον μεγάλο στόχο.

Το Σάββατο (3/1), η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γαλλία στις 13:15, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:15, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία, στο πλαίσιο του Β΄ Ομίλου. Ανάλογα με την τελική κατάταξη στον όμιλο, τη Δευτέρα (5/1) θα αγωνιστεί με μία εκ των Ιταλία, Ισπανία ή Σερβία, ομάδες που έχουν τοποθετηθεί στον Α΄ Όμιλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει για τη συγκεκριμένη αποστολή τους εξής 17 υδατοσφαιριστές: Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Παπανικολάου, Μανώλης Ανδρεάδης, Βαγγέλης Πούρος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μανώλης Ζερδεβάς, Σεμίρ Σπάχιτς, Νίκος Καστρινάκης.

Την ομάδα συνοδεύουν, εκτός από τον Θοδωρή Βλάχο, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Τζανής, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας, ως αρχηγός αποστολής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Σάββατο (3/1)

11:00 Ιταλία – Ισπανία (Α΄ Όμιλος)

13:15 Ελλάδα – Γαλλία (Β΄ Όμιλος)

19:15 Ουγγαρία – Ελλάδα (Β΄ Όμιλος)

21:30 Σερβία – Ιταλία (Α΄ Όμιλος)

Κυριακή (4/1)

19:15 Γαλλία – Ουγγαρία (Β΄ Όμιλος)

21:30 Σερβία – Ισπανία (Α΄ Όμιλος)

Δευτέρα (5/1)