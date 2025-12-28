Η Φωτεινή Τριχά στην κορυφή του κόσμου: Καλύτερη πολίστρια για το 2025

Η Φωτεινή Τριχά έγραψε ιστορία, καθώς αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια υδατοσφαίρισης στον κόσμο για το 2025 από τη World Aquatics.

Η δεύτερη Ελληνίδα που κατακτά αυτή τη διάκριση μετά την Αλεξάνδρα Ασημάκη το 2011, έγινε η διεθνής παίκτρια.

Η 20χρονη διεθνής περιφερειακή είχε τεράστια συμβολή στις σπουδαίες επιτυχίες της εθνικής ομάδας γυναικών μέσα στη χρονιά.

Ξεχώρισε στην πορεία προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αλλά και στο World Cup νωρίτερα στην Κίνα.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Τριχά εντυπωσίασε και σε ατομικό επίπεδο, σημειώνοντας 25 γκολ σε επτά αγώνες, κάτι που την έφερε στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης. Το ποσοστό ευστοχίας της ήταν στο 66%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Λίγο αργότερα, ήρθε ακόμη μία διεθνή επιτυχία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε από τον Νηρέα Χαλανδρίου, ενώ το 2020, σε ηλικία μόλις 15 ετών βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Με την ομάδα του Πειραιά έχει ήδη κατακτήσει δύο τίτλους Champions League (2022, 2023) και είναι ανάμεσα στις κορυφαίες παίκτριες της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις της στη World Aquatics, η Φωτεινή Τριχά στάθηκε στη σημασία της ομαδικής προσπάθειας ενώ παράλληλα τόνισε τον υψηλό ανταγωνισμό της διοργάνωσης και την ανάγκη συνέχειας:

«Η ατομική διάκριση δεν είναι το σημαντικότερο. Αυτό που μετράει είναι το χρυσό μετάλλιο. Τα γκολ έρχονται μέσα από το σύστημα της ομάδας. Όλες συμβάλλουν, όλες δημιουργούν. Όταν έχω την μπάλα, σκέφτομαι απλώς να κάνω το σωστό.

Υπάρχουν πολλές δυνατές ομάδες. Παίξαμε εξαιρετικά και αξίζαμε το χρυσό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας του κόσμου για το 2025 ήταν και η αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου.