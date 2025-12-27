Συντριβή του Ολυμπιακού με 22-3 από τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON

Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON έχει επενδύσει στο μέλλον και αυτό επιβεβαιώθηκε με πανηγυρικό τρόπο από το πρώτο ματς του Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών Κ-20, με την ομάδα των Δεληγιάννη-Μπενόπουλου να ισοπεδώνει τον Ολυμπιακό με 22-3, στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης.

Το ματς δεν αντέχει κριτικής, με τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON να υπερέχει σε όλα τα επίπεδα και να ξεκινά με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 9-0, με τις «ερυθρόλευκες» να σκοράρουν 1:22 πριν τη λήξη του ημιχρόνου με την Κλεισούρα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Θεοδώρα Παπαδοπούλου και Κασσιάνα Μαργαρίτη, οι οποίες πέτυχαν από 6 και 5 γκολ αντίστοιχα.

Ο Νίκος Δεληγιάννης σημείωσε αναφορικά με την αναμέτρηση: «Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων σε αυτό το επίπεδο είναι τεράστιο. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να καλλιεργεί τις υποδομές, κάτι το οποίο γίνεται στην ομάδα μας με μεγάλη αγάπη και φροντίδα».

Άλιμος ΝΑΣ BETSSON - Oλυμπιακός 22-3

οκτάλεπτα: 6 - 0, 4 - 1, 8 - 1, 4 - 1.