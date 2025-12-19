Συνέχεια στο αήττητο για τον Ολυμπιακό

Ακόμη μία νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 15-7 του Αλίμου στον Πειραιά, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη διατήρησε το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα (13/13), έφτασε τους 39 βαθμούς και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025 αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η διαφορά στο σκορ άρχισε να «χτίζεται» από την πρώτη περίοδο, με τον Άλιμο να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Η εικόνα του ματς αποτυπώθηκε και στο τέταρτο οκτάλεπτο, όταν το σκορ έφτασε έως και το 14-5. Κορυφαίες σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Νίνου, η Βάσω Πλευρίτου και η Σιούτη, που σημείωσαν από τρία τέρματα, ενώ από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισε η Μπιτσάκου με τέσσερα γκολ.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που ο Άλιμος διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση με 25 βαθμούς.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (20/12) και θα διακοπεί προσωρινά λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, καθώς από τις 22 Δεκεμβρίου ξεκινά η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026

Οκτάλεπτα: 4-1, 3-1, 5-2, 3-3

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.

Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών:

Ηλιούπολη – Εθνικός 6-18

Ολυμπιακός – Άλιμος 15-7

ΝΟ Πατρών – Βουλιαγμένη (20/12)

Ρέθυμνο – Χανιά (20/12)

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ (20/12)

Γλυφάδα – ΝΕ Πατρών (20/12)

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):