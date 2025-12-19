Συνέχεια στο αήττητο για τον Ολυμπιακό

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη διατήρησε το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα (13/13), έφτασε τους 39 βαθμούς και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025 αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
Η διαφορά στο σκορ άρχισε να «χτίζεται» από την πρώτη περίοδο, με τον Άλιμο να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Η εικόνα του ματς αποτυπώθηκε και στο τέταρτο οκτάλεπτο, όταν το σκορ έφτασε έως και το 14-5. Κορυφαίες σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Νίνου, η Βάσω Πλευρίτου και η Σιούτη, που σημείωσαν από τρία τέρματα, ενώ από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισε η Μπιτσάκου με τέσσερα γκολ.
Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που ο Άλιμος διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση με 25 βαθμούς.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (20/12) και θα διακοπεί προσωρινά λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, καθώς από τις 22 Δεκεμβρίου ξεκινά η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026
Οκτάλεπτα: 4-1, 3-1, 5-2, 3-3
Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.
Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών:
- Ηλιούπολη – Εθνικός 6-18
- Ολυμπιακός – Άλιμος 15-7
- ΝΟ Πατρών – Βουλιαγμένη (20/12)
- Ρέθυμνο – Χανιά (20/12)
- Πανιώνιος – ΠΑΟΚ (20/12)
- Γλυφάδα – ΝΕ Πατρών (20/12)
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
- Ολυμπιακός 267-96 39 (13 αγ.)
- Βουλιαγμένη 210-109 30
- Εθνικός 200-120 27 (13 αγ.)
- Άλιμος 153-146 25 (13 αγ.)
- Γλυφάδα 156-133 22
- Πανιώνιος 141-144 21
- ΠΑΟΚ 201-167 21
- Χανιά 114-148 15
- ΝΕ Πατρών 105-167 6
- Ηλιούπολη 105-210 6 (13 αγ.)
- ΝΟ Πατρών 108-215 6
- Ρέθυμνο 120-225 3