Ανακοίνωσε Νισιγιάμα η ΝΕΠ

Η ΝΕΠ είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα της Φούκα Νισιγιάμα. Οι Πατρινές ανακοίνωσαν την απόκτηση της διεθνούς Γιαπωνέζας περιφερειακού μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, ώστε να ενισχυθούν στα δεξιά της επίθεσης στην προσπάθεια να παραμείνουν στη WaterPolo League γυναικών.



Η 25χρονη αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη NSSU Water Polo Club της πατρίδας της.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:



«Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση της Φούκα Νισιγιάμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των "δελφινιών" στο υπόλοιπο του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής γυναικών του πόλο.



Η διεθνής Γιαπωνέζα περιφερειακός είναι γεννημένη το 2000 και διακρίνεται για τα επιθετικά της χαρίσματα. Αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας κι αγωνιζόταν στη NSSU Water Polo Club.



Καλώς ήρθες στην ομάδα μας».