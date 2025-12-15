Βοηθός του Σαλάχα ο Λειψάκης στη εθνική ομάδα πόλο γυναικών του Ισραήλ

Ο Σεμπάστιαν Λειψάκης, αναλαμβάνει χρέη βοηθού του Ορέστη Σαλάχα στην εθνική ομάδα πόλο γυναικών του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων: «Μια ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση δέχτηκε ο Σεμπάστιαν Λειψάκης. Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων κλήθηκε να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας γυναικών του Ισραήλ, ενόψει της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Ειδικότερα, η διοργάνωση στην οποία θα λάβει μέρος και η Εθνική μας ομάδα, θα διεξαχθεί από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Σε αυτό το διάστημα δεν θα υπάρχουν υποχρεώσεις για τη Waterpolo League Women, αφού το πρωτάθλημα θα έχει διακοπεί.

Την πρόσκληση στον Λειψάκη απηύθυνε ο Ορέστης Σαλάχας, προπονητής της γυναικείας ομάδας του Εθνικού ο οποίος ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ισραήλ και θα είναι αυτός που θα την καθοδηγήσει στο ευρωπαϊκό.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, ο οποίος αναμένεται να ζήσει μια πολύ σημαντική διεθνή εμπειρία, την ίδια στιγμή που τη φετινή σεζόν καταγράφει και τις πρώτες του παραστάσεις στην κορυφαία κατηγορία της χώρας σε επίπεδο γυναικών, ως προπονητής της ομάδας του ΝΟ Χανίων».