Ανατροπή και νίκη για τον ΝΟ Χανίων

Με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΝΟ Χανίων κατέκτησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τρίποντο, επικρατώντας της ΝΕ Πατρών με 8-6 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και έφτασε στην πέμπτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Παρότι παραμένει στην 8η θέση της βαθμολογίας, αύξησε σημαντικά την απόσταση από τη ΝΕ Πατρών, φτάνοντας τους 15 βαθμούς έναντι 6 των Πατρινών. Παράλληλα, οι Κρητικές έκαναν το «δύο στα δύο» απέναντι στη ΝΕΠ, μετά και τη νίκη τους στην πρεμιέρα της σεζόν στην Πάτρα με 10-8.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο για μεγάλο διάστημα. Η ΝΕ Πατρών είχε τον έλεγχο μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου, προηγούμενη με 2-4 και στη συνέχεια με 4-5. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο ΝΟ Χανίων ανέβασε ρυθμό, έσφιξε την άμυνά του και με σερί 4-0 ανέτρεψε την κατάσταση, παίρνοντας προβάδισμα 8-5 που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 2-3, 1-1, 4-1, 1-1

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Το πανόραμα της 12ης αγωνιστικής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12

Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός 10-12

Εθνικός-Γλυφάδα 10-12

Άλιμος-Πανιώνιος 14-13

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

ΠΑΟΚ-Ηλιούπολη 29-13

Ρέθυμνο-ΝΟ Πατρών 15-16

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

Χανιά-ΝΕ Πατρών 8-6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)