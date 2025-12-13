Πρώτη απώλεια για τη Γλυφάδα στη φάση των ομίλων

Την πρώτη της ήττα στη φάση των ομίλων του LEN Euro Cup γυναικών γνώρισε η Γλυφάδα, καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Βαζούτας με 13-11, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Γλυφάδα υποχώρησε στη δεύτερη θέση του ομίλου, ενώ η ουγγρική ομάδα διατηρήθηκε στην κορυφή με έξι βαθμούς.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε από νωρίς να κυνηγά το σκορ, με τις γηπεδούχες να μπαίνουν πιο δυνατά στο παιχνίδι και να κλείνουν το πρώτο οκτάλεπτο στο +3 (4-1). Η ίδια εικόνα διατηρήθηκε και μέχρι το ημίχρονο, με τη Βαζούτας να προηγείται με 6-3.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο ΑΝΟΓ ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ στο τέλος της τρίτης περιόδου (9-8), βάζοντας ξανά πίεση στις αντιπάλους του. Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο η Βαζούτας βρήκε τις λύσεις, ξέφυγε εκ νέου στο σκορ και διαμόρφωσε το τελικό 13-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 3-5, 4-3