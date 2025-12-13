Σημαντικό «διπλό» για τον ΓΣ Περιστερίου

Μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία σημείωσε ο ΓΣ Περιστερίου, ο οποίος δείχνει να ανεβάζει σταθερά στροφές στο πρωτάθλημα της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Κώστα Πασλή επικράτησε με 13-11 του Υδραϊκού, στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου.

Με αυτή τη νίκη, ο ΓΣ Περιστερίου έφτασε τους 12 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον ΑΝΟ Γλυφάδας στην 5η θέση της βαθμολογίας. Παράλληλα, έχοντας επικρατήσει και στον αγώνα του πρώτου γύρου, απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Υδραϊκό στο τέλος της Α’ φάσης.

Ο ΓΣ Περιστερίου είχε καλύτερη εικόνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δείχνοντας αποτελεσματικότητα στην επίθεση και σωστές επιλογές στην άμυνα. Κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με διαφορά τριών τερμάτων (12-9), περίπου τρεισήμισι λεπτά πριν από το φινάλε, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Ο Υδραϊκός αντέδρασε και μείωσε σε 12-11, ωστόσο στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι κράτησαν την ψυχραιμία τους. Με δύο καθοριστικές αμυντικές επεμβάσεις και γκολ του Θωμά Μπετχαβά, 18’’ πριν τη λήξη, «σφράγισαν» το αποτέλεσμα. Ο Μπετχαβάς αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ του αγώνα με τέσσερα τέρματα.

Οκτάλεπτα: 2-4, 4-4, 1-1, 4-4.

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