Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 20-9 του Άλιμου ΝΑΣ Betsson στο κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ», για την 4η αγωνιστική του Α’ προκριματικού ομίλου του LEN Champions League Γυναικών.

Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται πλέον μια ανάσα από την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Πειραιά παραμένει αήττητη τη φετινή σεζόν 2025-26 σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 18 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αντίθετα, ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson γνώρισε την τέταρτη ήττα του σε τέσσερις αγώνες και έμεινε χωρίς βαθμό, μένοντας εκτός συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα και προηγήθηκε 6-1, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 9-4. Στη συνέχεια δεν χαλάρωσε, αύξησε συνεχώς τη διαφορά και έφτασε άνετα στο τελικό 20-9, παίρνοντας και διαφορά έξι βαθμών στην κορυφή του ομίλου.

Πρώτη σκόρερ για τις «ερυθρόλευκες» ήταν για ακόμα ένα ματς η Άμπι Άντριους με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν οι Μπίκου και Κουρέτα. Για τον Άλιμο ξεχώρισε η 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, που πέτυχε τρία γκολ και συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 12 βαθμούς στον όμιλο και στρέφει πλέον την προσοχή του στα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ουγγαρία απέναντι σε Ουίπεστ και Ντουναϊσβάρος, μετά τη διακοπή, έχοντας ως στόχο να «κλειδώσει» και τυπικά την πρωτιά.

Οκτάλεπτα: 5-1, 4-3, 7-2, 4-3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Λαναρά, Τριχά 2, Άντριους 4, Σιούτη, Μπίκου 3, Νίνου 2, Βάσω Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θεοδώρα Παπαδοπούλου 1, Αφροδίτη Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου 1, Μαρία Πάτρα 2, Μαρία-Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ, Μάνη, Καραμάνη, Λέκκου, Δροσπούλου-Σπάθη.

Η βαθμολογία του ομίλου