Άνετο «διπλό» στη Χίο και επιστροφή στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο ΝΟ Βουλιαγμένης πέρασε νικηφόρα από τη Χίο, επικρατώντας με 17-5 του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ στο Ιωνικό κολυμβητήριο, για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα και έφτασε σε μια καθαρή νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «μπέμπηδες» επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, χτίζοντας διαφορά με σταθερή άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Με τη νίκη αυτή, η Βουλιαγμένη έφτασε τις 9 επιτυχίες σε 11 αγώνες πρωταθλήματος και με 27 βαθμούς ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για το 2025 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του Α΄ Ομίλου. Αντίθετα, ο ΝΟ Χίου παρέμεινε στους 6 βαθμούς.

Σημαντικό στοιχείο της εμφάνισης των φιλοξενούμενων ήταν ο επιθετικός πλουραλισμός, καθώς συνολικά 11 διαφορετικοί παίκτες σκόραραν. Πρώτοι σκόρερ για τη Βουλιαγμένη αναδείχθηκαν οι Τόττης και Τρούλος, που πέτυχαν από τρία γκολ ο καθένας.

Οκτάλεπτα: 0-3, 2-4, 1-5, 2-5

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