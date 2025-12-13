Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, 25-8 τον ΟΦΘ με φορμαρισμένο Γενηδουνιά

Με άνεση πέρασε ο Ολυμπιακός από τη Θεσσαλονίκη, με τον Ντίνο Γενηδουνιά να σημειώνει έξι γκολ.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν εύκολο έργο με αντίπαλο τον ΟΦΘ, καθώς επικράτησαν με 25-8, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών, το Σάββατο (13/12).

Ο Ολυμπιακός έφερε εις πέρας τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025 με την ενδέκατη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα και είναι στην κορυφή του Β΄ Ομίλου με 33 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, έμειναν στην προτελευταία θέση με έξι βαθμούς.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς έδειξε την ανωτερότητά της από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 14-0, ενώ η διαφορά έφθασε έως και τα 18 γκολ (25-7), 1.15 πριν τη λήξη.

Οκτάλεπτα: 0-5, 0-9, 5-6, 3-5