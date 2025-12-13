Στη Βουδαπέστη η Γλυφάδα για τον αγώνα με τη Βαζούτας

Δύσκολη αποστολή έχει η Γλυφάδα στην 3η αγωνιστική του Euro Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, αντιμετωπίζοντας απόψε (13/12, 21:00) στη Βουδαπέστη τη Βαζούτας, στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου.

Οι δύο ομάδες μετρούν ως τώρα από μία εντός έδρας νίκη επί της ισραηλινής Χάποελ Γιοκνεάμ και θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους, με τον νικητή να διασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στην οκτάδα και να αποκτά πλεονέκτημα για την πρώτη θέση. Ο ΑΝΟΓ ταξιδεύει στην Ουγγαρία με πολύ καλή ψυχολογία, μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Τετάρτης (10/12) επί του Εθνικού στο πρωτάθλημα, και καλείται να αντιμετωπίσει μία ομάδα με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, αλλά και με μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα του μαγυάρικου πόλο, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση του εγχώριου πρωταθλήματος. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν η Ιταλίδα Τζουλιάνα Νικολόζι και η Ισπανίδα Μπελέν Γκονθάλβο.

Στον Α΄ όμιλο, ο Εθνικός έχει ρεπό και περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στη Λιλ και την Πόλαρ Μπερς, έχοντας το «μαξιλαράκι» των δύο νικών που του έχει δώσει ήδη μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Πηγή: APE-MPE