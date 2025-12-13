«Τελικός» πρωτιάς για τη Βουλιαγμένη με Φερεντσβάρος, «σφραγίζει» την πρόκριση ο Ολυμπιακός με Άλιμο

Μετά το «δώρο» της προηγούμενης αγωνιστικής και τη χωρίς κόπο νίκη «στα χαρτιά» επί της Ράπαλο, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση στην οκτάδα του Champions League και σήμερα (13/12, 16:00) παίζει «τελικό» πρωτιάς με τη Φερεντσβάρος, στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας είχαν νικήσει 19-18 στα πέναλτι στη Βουδαπέστη, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, και τώρα θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν το κατόρθωμά τους, ώστε να «κλειδώσουν» την πρώτη θέση του Γ΄ ομίλου και να βελτιώσουν τις ελπίδες πρόκρισης στο final-4, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για μία βατή κλήρωση στα προημιτελικά. Το έργο των παικτριών της Κικής Λιόση στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής είναι βεβαίως πολύ δύσκολο, καθώς η ουγγρική ομάδα διαθέτει μία πλειάδα αστέρων, όπως η Ρίτα Κέστελι, η Μπέα Ορτίθ και η αρχηγός της εθνικής Ελλάδας, Ελευθερία Πλευρίτου, ενώ φυσικά έχει κι εκείνη το ίδιο κίνητρο (την πρώτη θέση δηλαδή) και επιπλέον αναζητά ρεβάνς για την ήττα της πρεμιέρας, σε ένα ματς όπου ο ΝΟΒ είχε βρεθεί να χάνει 9-5 στις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Οι δύο ομάδες προσέρχονται στο ματς με εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχολογία, καθώς η Βουλιαγμένη ηττήθηκε την περασμένη Τετάρτη (10/12) από τον Ολυμπιακό -για τρίτη φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις φέτος- και απώλεσε οριστικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Waterpolo League, ενώ η Φερεντσβάρος πανηγύρισε την περασμένη εβδομάδα την κατάκτηση του κυπέλλου Ουγγαρίας, νικώντας στον τελικό του final-4 τη Ντουναουιβάρος.

Διαιτητές του αγώνα στη Βάρη θα είναι η Ισπανίδα Μαρίνα Φερνάντεθ και ο Βρετανός Μαξίμ Γκερασίμοφ.

Η 4η αγωνιστική του Champions League περιλαμβάνει και τον ελληνικό «εμφύλιο» του Α΄ ομίλου, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται απόψε (13/12, 19:00) στον Πειραιά τον Άλιμο, σε ένα ματς με περιορισμένο ενδιαφέρον. Οι «ερυθρόλευκες» συνεχίζουν με το απόλυτο νικών σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» με νίκη και μαθηματικά την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη παραμένει χωρίς βαθμό στη διοργάνωση και θα επιδιώξει απλά μία καλή εμφάνιση, έχοντας περισσότερο στο μυαλό της τις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Στο αντίστοιχο ματς του α΄ γύρου, που είχε γίνει ξανά στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» (με τυπικά γηπεδούχο τον Άλιμο), ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει εύκολα με 17-8. Την αυριανή αναμέτρηση θα διευθύνουν η Ντιάνα Ντούτιλχ Ντούμας από την Ολλανδία και η Μάρτα Καμπάνιας από την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ