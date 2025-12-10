Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON κατάφερε να πάρει μία πολύτιμη νίκη με 14-13 επί του Πανιώνιου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Waterpolo League, μετατρέποντας ένα ματς που φαινόταν να έχει «καθαρίσει», σε ντέρμπι στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Συγκεκριμένα έως τα μέσα του τρίτου οκταλέπτου τα κορίτσια του Νίκου Δεληγιάννη με άμυνα για σεμινάριο -σε ένα ακόμα παιχνίδι- και οργανωμένες επιθέσεις έκαναν μία από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις και ήλεγχαν απόλυτα το ματς, έχοντας χτίσει μία διαφορά πέντε τερμάτων, κάτι που άλλαξε ραγδαία έκτοτε, με τον Πανιώνιο να μειώνει στο γκολ 5:02 πριν τη λήξη.

Ευτυχώς, αυτό αφύπνισε τον οικοδεσπότη Άλιμο NAΣ BETSSON, ο οποίος έστω και με τρόπο δραματικό σφράγισε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, που τον φέρνουν στην 3η θέση της βαθμολογίας!

Αναλυτικά σε ότι αφορά στην εξέλιξη του αγώνα ο Άλιμος NAΣ BETSSON κέρδισε την πρώτη επίθεση με την Μάρω Παπαδοπούλου, η οποία άνοιξε και το σκορ στο 7:33 και διπλασίασε τα τέρματα η Μαρία Πάτρα στο 6:39, μετά από άριστη κυκλοφορία της μπάλας. Ο Πανιώνιος μείωσε με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στο 6:09, όμως η απάντηση ήρθε άμεσα από την Μπιτσάκου από την περιφέρεια στο 5:39 για το 3-1, η οποία τα διπλασίασε τα τέρματά της στο 4:03 με τον ίδιo τρόπο για το 4-1. Οι «κυανέρυθρες» με ένα εξάμετρο σουτ της Μαργαρίτας Πλευρίτου στο 3:42 πέτυχαν το 4-2. Με εξαιρετικές άμυνες, τα κορίτσια του Αλίμου σταμάτησαν πολλαπλές επιθέσεις του Πανιώνιου, με την Πάτρα να κάνει το 5-2 στο 0:58. Στο 0:34 τα κορίτσια του Τάσου Παπαναστασίου μείωσαν σε 5-3 με την Χριστοδούλου. Στην εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου η Μπιτσάκου πυροβόλησε για τρίτη φορά για το 6-3 στο 0:04.

Το σπριντ στο δεύτερο οκτάλεπτο πήρε η Λαμπροπούλου, όμως η «γρανιτένια» άμυνα του Αλίμου δεν επέτρεψε να την αξιοποιήσει, με την Μαρία Πάτρα να σκοράρει στο 6:40 για το 7-3. Η Μαργαρίτα Πλευρίτου βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα από την περιφέρεια για το 7-4 στο 5:27. Η Νεφέλη Χαλδαίου μετά τον τραυματισμό της στον αγώνα με τη Γλυφάδα, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση σημειώνοντας το 8-4 στο 5:07, με την Κανελλοπούλου να αυξάνει τη διαφορά στα πέντε γκολ στο 4:23 για το 9-4. Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση με την Ρένερ στο 3:11 μειώνοντας σε 9-5, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, με τον Παπαναστασίου να ζητά τάιμ άουτ στο 1:51.

Στο τρίτο οκτάλεπτο την πρώτη επίθεση πήρε τη Ρένερ, όμως δεν κατάφερε να την μετουσιώσει σε γκολ, με τον Άλιμο NAΣ BETSSON να σκοράρει με την Μπόσφελντ από την περιφέρεια στο 6:43 για το 10-5. Η Μπιτσάκου επανήλθε δριμύτερη εκτελώντας εύστοχα πέναλτι στο 5:27 για το 11-5, με τον Πανιώνιο να μειώνει με τις Ρένερ (4:18) και Λαμπροπούλου (3:45) σε 11-7. Από τη θέση της φουνταριστής η Μαργαρίτη στην παίκτρια παραπάνω σημείωσε το 12-7 στο 3:11, με την Ρένερ να ξαναχτυπά στο 2:48 για το 12-8.

Στην τελευταία περίοδο ο Πανιώνιος ήταν καταιγιστικός, κέρδισε το σπρίντ με την Κάτσιου και με την Ρένερ να σκοράρει στο 7:39 για το 12-9. Η Λαμπροπούλου από την περιφέρεια σημείωσε το 12-10 στο 5:47 και η Χριστοδούλου μείωσε στο γκολ στο 5:02.

Στο σημείο αυτό ο Νίκος Δεληγιάννης ζήτησε τάιμ άουτ στο 5:02, με την Μαργαρίτη στην επαναφορά από από τη θέση της φουνταριστής στην παίκτρια παραπάνω να επαναφέρει την ομάδα στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις και να κάνει το 13-11. Η Πάτρα με ένα σουτ «κεραυνό» εκτέλεσε την Γκούτσια, πετυχαίνοντας το 14-11 στο 2:45. Ο Πανιώνιος στο τέλος της περιόδου πέτυχε δύο γκολ με τις Αποστολίδου από το «2» στο 0:58 και Χριστοδούλου στο 0:01, καταφέρνοντας απλώς να μειώσει σε 14-13.

Ο προπονητής του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON ,Νίκος Δεληγιάννης δήλωσε μετά το πέρας του αγώνα: «Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο, έπαιξε πολύ καλά και έχει στις τάξεις του παίκτριες πολύ υψηλού επιπέδου. Τη Μαργαρίτα Πλευρίτου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη σταματήσουμε, είναι πάρα πολύ καλή και είχαμε πρόβλημα σε αυτό κάποια στιγμή.

Σήμερα είχαμε εξαιρετική αμυντική λειτουργία στα 3/4 του παιχνιδιού, έκτοτε επεσήμανα στις αθλήτριες ότι σταματήσαμε να παίζουμε. Ίσως έπρεπε να πάρω νωρίτερα το τάιμ άουτ. Είχαμε μεγάλη διαφορά στο σκορ και απλά περίμεναν να τελειώσει το παιχνίδι. Είχαμε σταματήσει να παίζουμε στην επίθεση κυρίως, αλλά και στην άμυνα.

Έως αυτό το σημείο είχαμε κάνει άριστο παιχνίδι τακτικά, το λέω γιατί είναι ωραίο στην προπονητική να βλέπεις να εφαρμόζονται πράγματα που μοιάζουν αυτόματα μέσα στο νερό. Όμως για να επιτευχθούν έχει προηγηθεί πάρα πολλή δουλειά απ’ όλα τα παιδιά και σήμερα το είδα αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένος, κυρίως επιθετικά γιατί εκεί ήμασταν πραγματικά πολύ καλοί σήμερα.

Νομίζω ότι τα κορίτσια κατάλαβαν τι πρέπει να εφαρμόσουν ξανά από την αρχή, δηλαδή να αυξήσουν τον ρυθμό, να βάλουν περισσότερη κίνηση και να απειλήσουν πιο πολύ και μπορέσαμε και κρατήσαμε ως το τέλος», ενώ για το διπλό της Γλυφάδας στην έδρα του Εθνικού και τις μικρές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες της πρώτης εξάδας συμπλήρωσε: «Από το 3 έως το 7 οι διαφορές είναι πολύ μικρές και κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την από κάτω ή την από πάνω. Θα γίνει μεγάλη μάχη για την πρώτη εξάδα και σίγουρα θα πλέι οφ θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος».

Για τον επικείμενο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Champions League πρόσθεσε: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι στο επίπεδο μας, προσπαθούμε να τρέξουμε να τον φτάσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια μεγάλες ομάδες. Επομένως θα ετοιμάσουμε ό,τι μπορούμε να ετοιμάσουμε και θα κατέβουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δεν θεωρώ ότι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι για μας χαμένα από την αρχή ή είναι ρεπό. Μία ομάδα που θέλει να μεγαλώσει θα πρέπει αυτές τις ομάδες να τις παλεύει και να προσπαθεί να παίρνει το καλύτερο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι μας συμβαίνει έχουμε σοβαρά προβλήματα, περιμένουμε πώς και πως την Μάριτ φαν ντερ Βέιντεν να επιστρέψει και να μας δώσει πέρα από τρομερή ποιότητα και αριθμητική ανάσα, γιατί είμαστε λίγοι από την αρχή του πρωταθλήματος. Παρόλ’ αυτά είμαστε τρίτοι και να φτάσουμε έως το τέλος του πρώτου γύρου να έρθει και η Ολλανδέζα και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να εμφανιστούμε στον δεύτερο γύρο μετά τον Ολυμπιακό όσο καλύτεροι γίνεται».

Τέλος, για την επιστροφή της Χαλδαίου μετά τον τραυματισμό της σημείωσε: «Η Νεφέλη είχε έναν τραυματισμό που την κράτησε 15 μέρες έξω. Η Μπόσφελντ είχε ένα σοβαρό προσωπικό θέμα και προτίμησε να μείνει εδώ και να μην ταξιδέψει στην Ολλανδία. Έμεινε για να βοηθήσει τα κορίτσια. Και η Χαλδαίου ήθελε πολύ να παίξει. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα να την ξεκινήσω γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω τίποτα, είχε όμως και εκείνη και Φλέριν μεγάλη θέληση και νομίζω ότι πέρα από την εμφάνιση των υπολοίπων που ήταν εξαιρετικές, επειδή οι συγκεκριμένες είχαν έξτρα θέματα τους αξίζουν συγχαρητήρια».

Άλιμος NAΣ BETSSON – Πανιώνιος ΓΣ 14-13

Οκτάλεπτα: 6-3, 3-2, 3-3, 2-5

Άλιμος NAΣ BETSSON (Δεληγιάννης): Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 4, Παπαδοπούλου Μ. 1, Μπόσφελντ 1, Μαργαρίτη 2.

Πανιώνιος ΓΣ (Παπαναστασίου): Αποστολίδου 1, Πλευρίτου Μ. 3, Χριστοδούλου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 4.

Τα πανόραμα της 12ης αγωνιστικής:

Βουλιαγμένη–Ολυμπιακός 10-12

Εθνικός–Γλυφάδα 10-12

Άλιμος–Πανιώνιος 14-13

ΠΑΟΚ–Ηλιούπολη 13/12

Ρέθυμνο–ΝΟ Πατρών 13/12

Χανιά–ΝΕ Πατρών 14/12

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):