Τάσος Πιρπιρής: «Θα δώσουμε ό,τι έχουμε για τη νίκη»

Με τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος Waterpolo League να έχει ολοκληρωθεί ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON, υποδέχεται τον Πανιώνιο στις 21.30, με στόχο να επαναλάβει την εμφάνιση του πρώτου γύρου και πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Το έργο του μόνο εύκολο δεν είναι απέναντι σε μία ανταγωνιστική ομάδα και με δεδομένη την κόπωση, αποτέλεσμα του ασφυκτικού προγράμματος των τελευταίων δύο μηνών, που οι ομάδες γυναικών είχαν διπλή αγωνιστική κάθε εβδομάδα, όπως επισημαίνει και ο βοηθός του Νίκου Δεληγιάννη, Τάσος Πιρπιρής.

«Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε και σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι, αφού τερματίσαμε τέταρτοι. Ήμασταν ανταγωνιστικοί στα περισσότερα παιχνίδια και πήραμε αυτά που έπρεπε, πλην ίσως μία νίκης που μπορούσαμε ακόμα.

Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μία ομάδα με νέο προπονητικό τιμ και επτά καινούριες παίκτριες κατάφερε σε τρεις μήνες να δείξει μία εικόνα -σε μεγάλο βαθμό- πολύ κοντά σε αυτό που σχεδίαζε. Απέχουμε πολύ από αυτό που έχουμε ως στόχο και αγωνιστικά και βαθμολογικά, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε σίγουρα ικανοποιημένοι.

Κυρίως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των κοριτσιών που μόχθησαν στην προπόνηση και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτό. Δεν έχουμε το πιο μεγάλο ρόστερ (έλειψε σε όλον τον πρώτο γύρο η φαν ντερ Βέιντεν), όμως καταφέραμε και αντεπεξήλθαμε σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, (με δύο ματς την εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο), το οποίο όπως είναι κατανοητό δεν ευνοεί ούτε στην αποκατάσταση των αθλητών, ούτε φυσικά στην προετοιμασία του επόμενου αγώνα από το προπονητικό τιμ και αυτό μακροπρόθεσμα επηρεάζει την ανάπτυξη του αθλήματος», σημείωσε ο Τάσος Πιρπιρής και πρόσθεσε αναφορικά με το αποψινό ματς,

«Σε ότι αφορά στον σημερινό αγώνα, είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου και θέλουμε να ανέβουμε στη βαθμολογία, όμως για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε τη νίκη του πρώτου γύρου, απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, που έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική και ψηλά στη βαθμολογία. Τόσο στο αποψινό όσο και στα δύο παιχνίδια που απομένουν έως τη διακοπή θα δώσουμε ότι έχουμε για τη νίκη».