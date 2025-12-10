Αυλαία του δεύτερου γύρου με το ντέρμπι Ολυμπιακού-Βουλιαγμένης

Η αυλαία του δεύτερου γύρου του Πρωταθλήματος Waterpolo League γυναικών ανοίγει απόψε στις 18:15 (ΕΡΤ2) με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη.

Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται στην έδρα της τις «Ερυθρόλευκες» με στόχο να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου (11-14) και να επιστρέψει στην κορυφή.

Εξάλλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Άλιμο NAΣ BETSSON-Πανιώνιο και Εθνικό Γλυφάδα.

Ο Άλιμος θέλει να επαναλάβει την καλή εμφάνιση του πρώτου γύρου και να καθαρίσει το εντός έδρας μας με τον Πανιώνιο ώστε να εδραιώσει την 4η θέση και να βάλει τον πήχυ ακόμα ψηλότερα στη συνέχεια.

Τέλος, δυνατή αναμένεται και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Εθνικό και Γλυφάδα, με τις δύο ομάδες να θέλουν απεγνωσμένα το τρίποντο. Οι Πειραιώτες από τη μια δεν θέλουν μην μπουν σε περιπέτειες αναφορικά με την τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη η Γλυφάδα έχει την ευκαιρία της να πλασαριστεί στην 4άδα.

Η βαθμολογία