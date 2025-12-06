Σεφτέ στις νίκες για τον ΝΟ Πατρών

Ο ΝΟ Πατρών πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη Waterpolo League Ανδρών, παίρνοντας σημαντικό «διπλό» επί του ΝΟ Χανίων.

Οι Πατρινοί νίκησαν με 16-15 τα Χανιά στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, για τη 10η αγωνιστική του Α’ Ομίλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΝΟΠ έφτασε τους 4 βαθμούς και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, υπερτερώντας στην ισοβαθμία έναντι του ΝΟΧ που υποχώρησε στην 8η θέση.

Το παιχνίδι είχε δραματική εξέλιξη, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τον έλεγχο για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης. Μάλιστα, προηγήθηκαν με 15-12 τρία λεπτά πριν από τη λήξη, έχοντας ως κορυφαίο τον Ανδρικόπουλο που σκόραρε πέντε φορές.

Οκτάλεπτα: 4-4, 3-4, 4-3, 4-5.

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα καθώς και το βίντεο του αγώνα, ΕΔΩ.

Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής

Α’ Όμιλος

Πανιώνιος–Εθνικός 18-8

Παλ. Φάληρο–Χίος 15-15

Χανιά–ΝΟ Πατρών 15-16

Παναθηναϊκός–Βουλιαγμένη 07/12

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

Παναθηναϊκός 24 Βουλιαγμένη 24 Πανιώνιος 21 Εθνικός 15 Παλαιό Φάληρο 10 Χίος 10 ΝΟ Πατρών 4 Χανιά 4

Β’ Όμιλος

Ολυμπιακός–Περιστέρι 17-7

ΠΑΟΚ–Απόλλων Σμύρνης 13-21

Λάρισα–Υδραϊκός 9-22

ΟΦΘ–Γλυφάδα 10-16

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):