Άνετα τρίποντα για Εθνικό, Βουλιαγμένη και Άλιμο

Οι Εθνικός, Βουλιαγμένη και Άλιμος σημείωσαν άνετες νίκες απέναντι σε ΝΕ Πατρών, Πανιώνιο και Ηλιούπολη, αντίστοιχα, στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Ο Εθνικός σημείωσε μια άνετη επικράτηση επί της ΝΕ Πατρών με 18-7, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στο δεύτερο μισό του αγώνα. Μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα, όπου οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 6-5 στην πρώτη περίοδο και το ημίχρονο έκλεισε στο 10-7, η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στις Πειραιώτισσες. Με επιμέρους σκορ 8-0 στην επανάληψη, «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα. Κορυφαίες σκόρερ ήταν η Κανετίδου με πέντε τέρματα και η Κοντογιάννη με τέσσερα.

Οκτάλεπτα: 7-5, 3-2, 3-0, 5-0

Στον Λαιμό, η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε του Πανιωνίου με 19-10, έχοντας τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος. Οι γηπεδούχες κυριάρχησαν στις περισσότερες φάσεις, αξιοποιώντας τις επιθετικές τους λύσεις.

Οκτάλεπτα: 5-1, 3-3, 6-2, 5-4

Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Άλιμος επικράτησε με 11-3 της Ηλιούπολης στο κολυμβητήριο του Άλιμου. Οι γηπεδούχες έδειξαν αποφασιστικότητα από το ξεκίνημα, πιέζοντας στην άμυνα και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Ο Άλιμος με 22 βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΓΣ Ηλιούπολης με 6 βαθμούς στην 10η.

Οκτάλεπτα: 2-0, 4-0, 2-0, 3-3

Το πανόραμα της 11ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ - Γλυφάδα 16-13

Ρέθυμνο - Ολυμπιακός 8-29

Εθνικός - ΝΕ Πατρών 18-7

Άλιμος - Ηλιούπολη 11-3

Βουλιαγμένη - Πανιώνιο 19-10

ΝΟ Πατρών - Χανιά (7/12)

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες):