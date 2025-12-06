Ανώτερος σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Απόλλων Σμύρνης κόντρα στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Αθήνας να επικρατεί με 21-13.

Για την 10η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών, ο Δικέφαλος υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απόλλωνα Σμύρνης σε ένα από τα πιο δυνατά ματς του ομίλου.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν καλύτερα στο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκαν με 5-3, έχοντας την ίδια στιγμή τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με σερί 0-4, μετέτρεψαν το 6-4 σε 6-8 με πρωταγωνιστή τον Ντάουμπε για το 7-9 του ημιχρόνου.

Νέο σερί ξανά με τον εξωπραγματικό Ντάουμπε για τους Απολλωνιστές με τη διαφορά να πηγαίνει γρήγορα στα έξι τέρματα (7-13), καθαρίζοντας εν πολλοίς τη νίκη. Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ματς, με τον Απόλλωνα να παίρνει τη νίκη με 21-13.

Με τη νίκη και το τρίποντο ο Απόλλων έφτασε τους 27 βαθμούς στη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στους 21 αντίστοιχα. Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Απόλλων υποδέχεται τη Λάρισα.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-6, 2-5, 4-7