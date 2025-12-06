Διατήρησε το απόλυτο των νικών ο Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στο πρωτάθλημα της Waterpolo League Ανδρών, επικρατώντας με 17-7 του ΓΣ Περιστερίου στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, για τη 10η αγωνιστική του Β’ Ομίλου.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα ρυθμούς, καθώς από τα πρώτα λεπτά «έχτισε» προβάδισμα ασφαλείας που διατηρήθηκε και αυξήθηκε ως το τέλος του αγώνα.

Αυτή ήταν η ένατη νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμες αναμετρήσεις (με ένα παιχνίδι λιγότερο), με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν τους 27 βαθμούς και να παραμένουν στην κορυφή του Β’ Ομίλου. Από την άλλη πλευρά, το Περιστέρι έμεινε στους 9 βαθμούς και στην 5η θέση.

Ο Γιάννης Φουντούλης ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, σημειώνοντας έξι τέρματα.

Οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 4-2, 4-0.

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