Μάζης: «Ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»

Ο προπονητής της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης, μετά την επικράτηση του Τριφυλλιού στα πέναλτι επί της Βαζούτας, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας και πραγματικά η Βαζούτας έβγαλε πολύ ενέργεια και είναι πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος. Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το ματς σε κάποια κρίσιμα σημεία ωστόσο ακόμα και έτσι πήραμε τη νίκη έστω και στα πέναλτι.

Πλέον, θέλουμε τη νίκη την τελευταία αγωνιστική μέσα στη Βουλιαγμένη και έχουμε καιρό να προετοιμαστούμε για το συγκεκριμένο ματς καθώς θα γίνει μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. Θέλω να δώσω και πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες μου».