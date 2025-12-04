Πήρε την ματσάρα στα πέναλτι και έβαλε.. φωτιά στον όμιλο ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός λύγισε με 21-18 (17-17 κ.δ) την Βαζούτας στην διαδικασία των πέναλτι, για την 5η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής στο θρίλερ, καθώς νίκησε με 21-18 στα πέναλτι την Βαζούτας (17-17 κ.δ) και πλέον θα παίξει... τελικό πρόκρισης στην τελευταία αγωνιστική, στην έδρα της Βουλιαγμένης.

Το πρώτο οκταλεπτο βρήκε τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 2 γκολ (3-1), ωστόσο η Βαζούτας απάντησε άμεσα ισοφαριζοντας σε 3-3. Ο Γκιουβέτσης έκανε το 5-4 όπου ήταν και το σκορ της περιόδου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν... στροφές στην επίθεση τους και πήραν προβάδισμα 2 τερμάτων (6-8), με τον Γκιουβέτση να μειώνει στο 1 (7-8).

Οι «πράσινοι» με γκολ του Παπανικολάου έφεραν το ματς στα ίσα (8-8), στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά στο σκορ (12-11), ο Τατράι ισοφάρισε στο 12. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, με το οκτάλεπτο να λήγει με 14-14.

Παρότι ο Παναθηναϊκός, με τέρματα των Κοπελιάδη και Μπανίτσεβιτς, πήγε στο +2 (16-14) στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, η Βαζούτας έκανε την ανατροπή (16-17), αλλά ο Γκιουβέτσης έκανε το 17-17, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι. Εκεί η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ήταν πιο ψύχραιμη, ο Βάινμπεργκ απέκρουσε τις εκτελέσεις του Ξαξόφσκι και του Έκλερ, ο Παπανικολάου ευστόχησε και το «τριφύλλι» επικράτησε με 21-18.

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 9 βαθμούς και στην τρίτη θέση, η Βουλιαγμένη έχει 10 πόντους και η Βαζούτας είναι πρωτοπόρος με 11. Οπότε την επόμενη αγωνιστική όποιος νικήσει στην αναμέτρηση Βουλιαγμένη - Παναθηναϊκός, θα προκριθεί στον επόμενο γύρο του Eurocup.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-4, 7-6, 3-3 / πεν. 4-1

Παναθηναϊκός: Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Βαζούτας: Ουφαλούσι, Τάτραϊ, Ξάπο, Σουσιασβίλι, Ξαξόφσκι, Έκλερ, Γιάνσικ, Μπένεντεκ, Κόβακς, Μέσζαρος, Μπούντους, Μπάτιζι, Κόρομ, Σίμον