Εκτεθειμένοι Ολυμπιακός, κυβέρνηση: Κανονικά ο αγώνας πόλο του Παναθηναϊκού!

Σε απόσταση 12 λεπτών οδικώς, διεξάγεται κανονικά παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων, ο αγώνας Παναθηναϊκού-Βαζούτας.

Εκτεθειμένη η ΚΑΕ Ολυμπιακός και σύσσωμη η Πολιτεία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς για… λόγους ασφαλείας αναβλήθηκε το ματς στο ΣΕΦ ώστε να μην μηδενιστεί η ομάδα του Πειραιά.

Κι ενώ τα καιρικά φαινόμενα ήταν ολοένα και πιο έντονα, στις 21:30 ήταν προγραμματισμένος και ξεκίνησε κανονικά ο αγώνας πόλο του Παναθηναϊκού με τη Βαζούτας.

Το παιχνίδι άρχισε, διεξάγεται φυσικά χωρίς πρόβλημα και μάλιστα με παρουσία εκατοντάδων οπαδών.

Για αυτούς άραγε δεν υπήρχε θέμα ασφαλείας ή απλά επιβεβαιώνεται η υποψία όλων για τους πραγματικούς λόγους αναβολής της αναμέτρησης στο ΣΕΦ;