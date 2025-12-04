Νίκες πρόκρισης ψάχνουν Βουλιαγμένη και Παναθηναϊκός

Εντός έδρας αποστολές σήμερα (4/12) για Βουλιαγμένη και Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική του LEN Euro Cup, ψάχνοντας νίκες πρόκρισης.

Προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο, με την ομάδα του Λαιμού να υποδέχεται την αδύναμη Μπούντουτσνοστ (16:00). Με νίκη η Βουλιαγμένη θα βρεθεί πιθανότατα από σήμερα (4/12) στα προημιτελικά του θεσμού.

Δύσκολη αποστολή έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην πρωτοπόρο Βαζούτας, η οποία έχει 9 βαθμούς με τους «πράσινους» να έχουν αντίστοιχα 7. Στις 21:30 το πρώτο σπριντ, ενώ την τελευταία αγωνιστική έχουμε... εμφύλιο.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του ομίλου:

16:00 Βουλιαγμένη - Μπούντουτσνοστ

21:30 Παναθηναϊκός - Βαζούτας

Η βαθμολογία: