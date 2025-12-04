Νίκες πρόκρισης ψάχνουν Βουλιαγμένη και Παναθηναϊκός

Προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο, με την ομάδα του Λαιμού να υποδέχεται την αδύναμη Μπούντουτσνοστ (16:00). Με νίκη η Βουλιαγμένη θα βρεθεί πιθανότατα από σήμερα (4/12) στα προημιτελικά του θεσμού.
Δύσκολη αποστολή έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην πρωτοπόρο Βαζούτας, η οποία έχει 9 βαθμούς με τους «πράσινους» να έχουν αντίστοιχα 7. Στις 21:30 το πρώτο σπριντ, ενώ την τελευταία αγωνιστική έχουμε... εμφύλιο.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του ομίλου:
16:00 Βουλιαγμένη - Μπούντουτσνοστ
21:30 Παναθηναϊκός - Βαζούτας
Η βαθμολογία:
- Βαζούτας 9 βαθμοί
- Βουλιαγμένη 8 βαθμοί
- Παναθηναϊκός 7 βαθμοί
- Μπούντουτσνοστ 0 βαθμοί