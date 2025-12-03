Δίχως να συναντήσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του ΝΟ Πατρών (25-11) και παρέμεινε στην πρώτη επτάδα της Water Polo League γυναικών.

Εξ αναβολής αναμέτρηση για τον Δικέφαλο, ο οποίος υποδέχτηκε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης την ομάδα της Πάτρας.

Με την Καριπίδου πρωταγωνίστρια, οι «ασπρόμαυρες» προηγήθηκαν από νωρίς (4-2), ενώ με την Ούρα Ερούνα να αναλαμβάνει ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το ημίχρονο (11-4).

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τις παίκτριες του Βέργου να είναι ασταμάτητες επιθετικά μέχρι και το τελικό σκορ 25-11.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 15 βαθμούς «σφραγίζοντας» την 7η θέση, με τον ουραγό ΝΟΠ να παραμένει στους 3 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική -τελευταία του πρώτου γύρου-, ο Δικέφαλος υποδέχεται τον ΑΝΟ Γλυφάδας, ενώ ο ΝΟΠ φιλοξενεί τα Χανιά.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 7-2, 8-4, 6-3