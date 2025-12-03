Μπιτσάκου και Δεληγιάννης στο 2night Show (vids)

Ο Νίκος Δεληγιάννης, προπονητής του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON και η νεαρότερη αθλήτρια του συλλόγου, Αφροδίτη Μπιτσάκου ήταν καλεσμένοι του Γρηγόροι Αρναούτογλου στο 2night Show.

Η κόρη του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα, που είναι μόλις 14 ετών, έβγαλε το πρώτο της δελτίο στα πέντε της και είναι η δεύτερη νεότερη σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας, μετά την Αντιγόνη Ρουμπέση.

Γεννημένη στις 24 Ιανουαρίου του 2011, η μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου, πέτυχε το πρώτο της γκολ στην κατηγορία Γυναικών, με το σκουφάκι του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, σε ηλικία 11 ετών, 9 μηνών και 5 ημερών, κόντρα στον ΝΟ Λάρισας, στις 29/10/2022, έκανε το ντεμπούτο της στο Champions League στα 13 της και προσφάρως εκπλήρωσε ένα μεγάλο όνειρο της, το οποίο δεν ήταν άλλο από το να κληθεί στην εθνική ομάδα.