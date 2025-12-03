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Μπιτσάκου και Δεληγιάννης στο 2night Show (vids)

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Ο Νίκος Δεληγιάννης, προπονητής του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON και η νεαρότερη αθλήτρια του συλλόγου, Αφροδίτη Μπιτσάκου ήταν καλεσμένοι του Γρηγόροι Αρναούτογλου στο 2night Show.

Η κόρη του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα, που είναι μόλις 14 ετών, έβγαλε το πρώτο της δελτίο στα πέντε της και είναι η δεύτερη νεότερη σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας, μετά την Αντιγόνη Ρουμπέση.

Γεννημένη στις 24 Ιανουαρίου του 2011, η μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου, πέτυχε το πρώτο της γκολ στην κατηγορία Γυναικών, με το σκουφάκι του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, σε ηλικία 11 ετών, 9 μηνών και 5 ημερών, κόντρα στον ΝΟ Λάρισας, στις 29/10/2022, έκανε το ντεμπούτο της στο Champions League στα 13 της και προσφάρως εκπλήρωσε ένα μεγάλο όνειρο της, το οποίο δεν ήταν άλλο από το να κληθεί στην εθνική ομάδα. 

Μπιτσάκου και Δεληγιάννης στο 2night Show (vids)