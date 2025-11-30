Ο Εθνικός λύγισε τα Χανιά με πρωταγωνιστή τον Αντάτσι

Με μπροστάρη τον εντυπωσιακό Σέια Αντάτσι, ο οποίος πέτυχε 6 τέρματα, ο Εθνικός επικράτησε του ΝΟ Χανίων με 15-12 για την 9η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού πρόσθεσε στο ενεργητικό της την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 15 βαθμούς και εδραιώνοντας την παρουσία της στην 4η θέση, μόλις τρεις πίσω από τον 3ο Πανιώνιο. Τα Χανιά, από την άλλη, παρέμειναν στην 7η θέση με 4 βαθμούς.

Το ματς είχε έντονο ρυθμό και ισορροπία στο πρώτο μισό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο 5-5. Στην επανάληψη, ο Εθνικός ανέβασε την απόδοσή του, ξέφυγε με 9-6 και έδειξε έτοιμος να καθαρίσει το παιχνίδι. Οι Κρητικοί, όμως, δεν παρέδωσαν εύκολα τα όπλα και 10-9 στις αρχές της τέταρτης περιόδου έβαλαν ξανά πίεση στο ματς.

Εκεί μίλησε η ποιότητα του Εθνικού. Με ξέσπασμα τεσσάρων αναπάντητων τερμάτων ο σύλλογος του Πειραιά «κλείδωσε» τη νίκη με 15-12.

Οκτάλεπτα: 4-2, 1-3, 5-3, 5-4.

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