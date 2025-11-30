Ξέσπασε ο Πανιώνιος στη Χίο - Νίκη και για Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Χίου με 22-14 για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη, ταξίδεψε στο νησί και έδειξε από νωρίς τη διάθεσή της να ελέγξει το παιχνίδι.

Παρότι η Χίος μείωσε στο γκολ πριν από το ημίχρονο, το δεύτερο μέρος ανήκε ολοκληρωτικά στους «κυανέρυθρους». Με ξέσπασμα οκτώ τερμάτων στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος άνοιξε τη διαφορά και δεν απειλήθηκε ξανά, φτάνοντας τους 18 βαθμούς και μένοντας κοντά στη Βουλιαγμένη, με έναν αγώνα λιγότερο.

Οκτάλεπτα: 2-4, 5-4, 3-8, 4-6

Λίγο αργότερα, ο Απόλλων Σμύρνης δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο απέναντι στον ΟΦΘ, συντρίβοντάς τον με 30-8 στο Σεράφειο. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και πέτυχαν μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.

Οκτάλεπτα: 8-2, 7-2, 7-3, 8-1