Συνεχίζει αήττητος ο Εθνικός

Ο Εθνικός συνεχίζει δυναμικά στο Euro Cup υδατοσφαίρισης Γυναικών.

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα κέρδισε 15-8 την ολλανδική Πόλαρ Μπέαρς στο Πειραϊκό κολυμβητήριο και πλέον μετρά δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, καθώς στην πρεμιέρα είχε νικήσει εύκολα τη Λιλ με 17-6 στη Γαλλία (8/11).

Ο Εθνικός «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 9-2 και ξεχώρισαν οι Κανετίδου, Καραμπέτσου και Κοντογιάννη με από τρία γκολ η καθεμία.

Το επόμενο παιχνίδι είναι στις 20/12, με τη Λιλ στο Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 7-1, 2-2, 4-4

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιούγκρη, Οικονόμου 1, Μάμογλου, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 3, Καραμπέτσου 3, Κοντογιάννη 3, Βεκρή, Ράνεϊ 2.