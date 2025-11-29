Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακό στον Λαιμό

Την 9η νίκη σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, που επικράτησε άνετα με 29-9 του ΑΝΟ Γλυφάδας στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Έλβιτς Φάτοβιτς έπιασε σε ακόμα ένα παιχνίδι πολύ καλή απόδοση και έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού την προσεχή Τετάρτη (3/12, 21:30), φιλοξενεί στο Παπαστράτειο την Βάσας για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και με προηγήθηκε γρήγορα με 3-0, με τον Φουντούλη να ανοίγει το σκορ και τον Δήμου να πετυχαίνει δυο διαδοχικά τέρματα (5:34). Οι τυπικά γηπεδούχοι μείωσαν με τον Αλευρά (5:03), αλλά οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με τους Γενηδουνιά και Κάκαρη για το υπέρ τους 5-1 (3:37) ενώ ο Λυκούδης έγραψε στη συνέχεια το 6-2 (2:46), ο Αλαφραγκής το 7-3 (1:51) και ο Δήμου με το τρίτο προσωπικό του γκολ το 8-3 (0:13) με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο 2ο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να πετυχαίνει ξανά με τον Φουντούλη, το πρώτο γκολ στην περίοδο αυτή για το 3-9. Μετά το τέρμα του Μπόμπου ο οποίος μείωσε σε 4-9, ακολούθησε ένα «ερυθρόλευκο» 5-0 σερί χάρη στα γκολ των Ζαλάνκι (5:51), Κάκαρη (0:56), Γκίλλα (4:10) και Λυκούδη που διεύρυναν στο +10 το προβάδισμα για το 4-14, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 5-14, ύστερα από το γκολ του Μαυράκη (0:36).

Με την έναρξη του 3ου οκταλέπτου, ο Ολυμπιακός διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμα, αφού ο Κάκαρης το επανέφερε στο +10 για το 5-15 και ο Λυκούδης το αύξησε στο +11 για το 5-16 (7:12), ο Πούρος στο +12 (6-18, 5:50), ο Φουντούλης στο +13 (6-19) και ο Αλαφραγκής στο +14 για το 6-20, 3:03 πριν τη λήξη της περιόδου. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και έφτασε με τα τέρματα των Λυκούδη (2:17) και Ζαλάνκι (1:22) στο 6-22, για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο με το σκορ στο 7-2. Στην τελευταία περίοδο δεν άλλαξε κάτι με τους νταμπλούχους να διατηρούν υψηλό ρυθμό μέχρι το φινάλε και με το επιμέρους 2-7 στο διάστημα αυτό, έφτασαν στο τελικό 9-29.

Τα οκτάλεπτα: 3-8, 2-6, 2-8, 2-7

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Φουντούλης (7:13), 0-2 Δήμου (6:25), 0-3 Δήμου (5:34), 1-3 Αλευράς (5:03), 1-4 Γενηδουνιάς (4:29), 1-5 Κάκαρης (3:37), 2-5 Ηλιόπουλος (3:12), 2-6 Λυκούδης (2:46), 3-6 Γιαννάτσης (2:15), 3-7 Αλαφραγκής (1:51), 3-8 Δήμου (0:13)

2ο οκτάλεπτο: 3-9 Φουντούλης (7:35), 4-9 Μπόμπος (6:45), 4-10 Γκίλλας (6:19), 4-11 Ζαλάνκι (5:51), 4-12 Κάκαρης (0:56), 4-13 Γκίλλας (4:10), 4-14 Λυκούδης (1:13), 5-14 Μαυράκης (0:36)

3ο οκτάλεπτο: 5-15 Κάκαρης (7:41), 5-16 Λυκούδης (7:12), 6-17 Βαλλιανάτος (6:16), 6-18 Πούρος (5:50), 6-19 Φουντούλης (4:20), 6-20 Αλαφραγκής (3:03), 6-21 Λυκούδης (2:17), 6-22 Ζαλάνκι(1:22), 7-22 Μαυράκης (0:33)

4ο οκτάλεπτο: 7-23 Δήμου (7:21), 7-24 Πούρος (5:59), 7-25 Ανγκιάλ (4:41), 7-26 Ζαλάνκι (3:59), 7-27 Φουντούλης (3:17), 7-28 Γκίλλας (2:36), 8-28 Γαννάτσης (1:12), 8-29 Μάρκογλου (0:18), 9-29 Γιαννόπουλος (0:05)

Ολυμπιακός: Τζωρτζάτος, Ανγικάλ 2, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, 1, Φουντούλης 4, Λυκούδης 4, Ζαλάνκι 3, Δήμου 4, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Αραπίδης, Πούρος 2, Μάρκογλου 1

ΑΝΟ Γλυφάδας: Κουρούβανης, Τζελάτης, Παπούκας, Μπόμπος 1, Φρυδάς, Κάρας, Γιαννόπουλος 1, Βαλλιανάτος 1, Λόπεζ, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος 1, Γιαννάτσης 2, Δαμίγος, Αλευράς 1, Μαυράκης 2