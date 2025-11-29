Καταιγιστικός Παναθηναϊκός με διαφορά 23 γκολ στην Πάτρα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 30-7 του ΝΟ Πατρών στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 υδατοσφαίρισης Ανδρών έχοντας τη συμπαράσταση 350 «αιώνια πιστών».

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα από το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» μέσα σε μια απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί τους και συνεχίζουν αήττητοι με 8/8. Βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου με 24 βαθμούς μαζί με το ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα με κορυφαίο τον Παπασηφάκη που πέτυχε 7 γκολ. Ο Παπανικολάου είχε 5 γκολ, ενώ από 4 είχαν οι Χαλυβόπουλος, Γκιουβέτσης και Κοπελιάδης.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-30

Οκτάλεπτα: 2-6, 3-7, 2-7, 0-10