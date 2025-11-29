Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Άλιμο

Ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει απέναντι στην ανώτερη Ουίπεστ και γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα στη φάση των ομίλων του Women’s Champions League, χάνοντας με 14-4 στο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυνατά, όμως στη συνέχεια έμεινε χωρίς σκορ για μεγάλο διάστημα, χάνοντας κάθε επαφή με το παιχνίδι.

Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα, με την Πάτρα και τη Μπιτσάκου να διαμορφώνουν γρήγορα προβάδισμα 2-0 και την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 3-2 υπέρ του Αλίμου, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Η Ουίπεστ ανέβασε ρυθμό, ισοφάρισε, προσπέρασε και από εκείνο το σημείο έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση. Με διαδοχικά γκολ και απόλυτη κυριαρχία στην επίθεση, οι Ουγγαρέζες ανέτρεψαν το σκηνικό και έκλεισαν το ημίχρονο με +3 (6-3).

Στην τρίτη περίοδο ο Άλιμος συνέχισε να δυσκολεύεται επιθετικά, μένοντας για πάνω από είκοσι λεπτά χωρίς γκολ. Η Ουίπεστ, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ελληνικής ομάδας, έφτασε το σκορ σε διψήφια διαφορά, μετατρέποντας το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία. Το τέταρτο οκτάλεπτο κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, με την Μπόσβελντ να μειώνει προσωρινά σε 13-4, πριν διαμορφωθεί το τελικό 14-4 με πέναλτι της Φέκετε.

Ο Νίκος Δεληγιάννης σημείωσε μετά το πέρας του αγώνα στο alimoswaterpolo.com: «Βαρύ το σκορ γιατί ενώ η Ουίπεστ παρουσιάστηκε ακριβώς όπως είχαμε διαβάσει, παρόλ’ αυτά ήμασταν τραγικοί στην επίθεση, έχουμε πάρει 9 άμυνες και δεν έχουμε βάλει ένα γκολ. Επίσης ήμασταν πολύ κακοί στη ζώνη ανάμεσα που περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε.

Τα περισσότερα γκολ τα έχουμε δεχτεί στην κόντρα χωρίς σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι η Ουίπεστ, έξι εναντίον έξι, να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε, πράγμα που είχα δει στο βίντεο, καταλάβαινα πως κάπως έτσι θα παίξουν αλλά δεν περίμενα ότι θα έχουμε τόσο εύκολη δουλειά στην άμυνα όταν είμαστε έξι-έξι. Στην επίθεση όμως ήμασταν τραγικοί και δυστυχώς είναι βαρύ το σκορ για τη δυναμικότητα των ομάδων. Είμαστε μία ομάδα που χρειάζεται να αποκτήσει προσωπικότητα και μετά όλα τ΄άλλα.

Τακτικά είμαστε εκεί, αλλά από προσωπικότητα υστερούμε. Στο πρώτο οκτάλεπτο ήμασταν αρκετά διαβασμένοι και συγκεντρωμένοι. Στη συνέχεια δείξαμε αδυναμία να εφαρμόσουμε απλά πράγματα, χρειάζεται δουλειά στο κομμάτι του να αποκτήσει προσωπικότητα γιατί αυτό έρχεται σε συνδυασμό με τη εμπειρία και χρειάζεται χρόνος και σκληρή δουλειά».

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-4, 0-4, 1-4