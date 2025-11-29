Με το δεξί ο ΑΝΟ Γλυφάδας στον β’ προκριματικό όμιλο

Ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup γυναικών, κερδίζοντας με 12-7 τη Χάποελ Γιοκνέαμ από το Ισραήλ.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και η ελληνική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο λεπτό, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης.

Το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου μπήκε δυναμικά, φτάνοντας στο 6-0 από νωρίς και κλείνοντας το ημίχρονο με διαφορά έξι τερμάτων (8-2). Η ισραηλινή ομάδα προσπάθησε να μειώσει στη συνέχεια (8-5, 9-5), όμως η Γλυφάδα απάντησε άμεσα, ολοκληρώνοντας την τρίτη περίοδο με 11-5. Η Λασκαρίδου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 12-5 στην τελευταία περίοδο και, παρά τη μείωση από τη Χάποελ, το τελικό 12-7 βρήκε τη Γλυφάδα απόλυτα κυρίαρχη.

Στον ίδιο όμιλο συμμετέχει και η Βαζούτας από την Ουγγαρία, η οποία είχε νικήσει επίσης την ομάδα του Ισραήλ με 15-12 στην πρεμιέρα. Οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου -τέσσερις συνολικά- θα πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 3-2, 3-3, 1-2

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 3, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 3, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου 2, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Μουστάκα.

Χάποελ (Μίλος Μπράντιτς): Λεβινστάιν 4, Μενάκερμαν 1, Ραχούμ 1, Φάρκας 1.

Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο