Η 3η «στροφή» του πρωταθλήματος Waterpolo League

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 29/11
13:30 Κολ. Γέρακα: Νηρέας Γέρακα - Ιωνικός. Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Ανδρέας Μοίραλης. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης. Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης.
15:00 Κολ. Ιωνικό Χίου: ΠΕΚΕΒ - ΝΟ Ναυπλίου. Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Κώστας Βασιλείου. Παρατηρητής: Κωνσταντίνος Κυράνης. Αλυτάρχης: Οδυσσέας Μαράτσος.
15:00 Κολ. Ηρακλείου: ΟΦΗ - Ηλυσιακός. Διαιτητές: Αιγέας Παντελής, Μανόλης Παϊρακταρίδης. Παρατηρητής: Γιάννης Χατζηαναστασίου. Αλυτάρχης: Δημήτρης Παπαδάκης.
Κυριακή 30/11
13:00 Κολ. Καλαμάτας: Άργης Καλαμάτας - ΝΟ Αγίου Νικολάου. Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Λευτέρης Τετζαλίδης. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης.
B΄ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 29/11
15:00 Κολ. «Αντ. Πεπανός»: ΟΠΑΘΑ Πατρών - Νίκη Βόλου. Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Χρήστος Κουρτίδης. Παρατηρητής: Ανέστης Κωνσταντινίδης. Αλυτάρχης: Φίλιππος Αντίοχος.
Κυριακή 30/11
13:00 Κολ. Ποσειδώνιο: Ηρακλής - ΟΥΚ Βόλου. Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Γιώργος Αγγελίδης. Παρατηρητής: Μιχάλης Μονιούδης. Αλυτάρχης: Κώστας Αλμπάνης.
15:00 Κολ. Ποσειδώνιο: Άρης Θεσσαλονίκης - ΝΕ Πατρών. Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Γιώργος Αγγελίδης. Παρατηρητής: Μιχάλης Μονιούδης. Αλυτάρχης: Πολυζώης Σιώης.
16:00 Κολ. Κέρκυρας: ΝΑΟ Κέρκυρας - ΓΣ Ηλιούπολης. Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανούδης, Χρήστος Κυράνης. Παρατηρητής: Μιλτιάδης Ελευθεριάδης.
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