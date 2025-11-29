Η 3η «στροφή» του πρωταθλήματος Waterpolo League

Μοιρασμένη σε δύο ημέρες είναι η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Waterpolo League 2, αφού τέσσερα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (29/11) και άλλα τόσα την Κυριακή (30/11), στους δύο ομίλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Α΄ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 29/11 13:30 Κολ. Γέρακα: Νηρέας Γέρακα - Ιωνικός. Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Ανδρέας Μοίραλης. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης. Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης. 15:00 Κολ. Ιωνικό Χίου: ΠΕΚΕΒ - ΝΟ Ναυπλίου. Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Κώστας Βασιλείου. Παρατηρητής: Κωνσταντίνος Κυράνης. Αλυτάρχης: Οδυσσέας Μαράτσος. 15:00 Κολ. Ηρακλείου: ΟΦΗ - Ηλυσιακός. Διαιτητές: Αιγέας Παντελής, Μανόλης Παϊρακταρίδης. Παρατηρητής: Γιάννης Χατζηαναστασίου. Αλυτάρχης: Δημήτρης Παπαδάκης. Κυριακή 30/11 13:00 Κολ. Καλαμάτας: Άργης Καλαμάτας - ΝΟ Αγίου Νικολάου. Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Λευτέρης Τετζαλίδης. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. B΄ ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 29/11 15:00 Κολ. «Αντ. Πεπανός»: ΟΠΑΘΑ Πατρών - Νίκη Βόλου. Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Χρήστος Κουρτίδης. Παρατηρητής: Ανέστης Κωνσταντινίδης. Αλυτάρχης: Φίλιππος Αντίοχος. Κυριακή 30/11 13:00 Κολ. Ποσειδώνιο: Ηρακλής - ΟΥΚ Βόλου. Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Γιώργος Αγγελίδης. Παρατηρητής: Μιχάλης Μονιούδης. Αλυτάρχης: Κώστας Αλμπάνης. 15:00 Κολ. Ποσειδώνιο: Άρης Θεσσαλονίκης - ΝΕ Πατρών. Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Γιώργος Αγγελίδης. Παρατηρητής: Μιχάλης Μονιούδης. Αλυτάρχης: Πολυζώης Σιώης. 16:00 Κολ. Κέρκυρας: ΝΑΟ Κέρκυρας - ΓΣ Ηλιούπολης. Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανούδης, Χρήστος Κυράνης. Παρατηρητής: Μιλτιάδης Ελευθεριάδης. * Δείτε τη βαθμολογία στην πρώτη σελίδα του www.koe.org.gr.