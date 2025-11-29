Άλιμος, Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός στη μάχη του Champions League, ANOΓ και Εθνικός στο Euro Cup

Στη μάχη της τρίτης αγωνιστικής του Champions League ρίχνονται οι Άλιμος ΝΑΣ BETSSON, Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός απόψε, ενώ ΑΝΟ Γλυφάδας και Εθνικός μετέχουν στη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup.

Ο εκ των διεκδικητών του τίτλου Ολυμπιακός υποδέχεται στις 18:30 την Ντουναουϊβάρος στο «Πέτρος Καπαγέροφ» και ψάχνει το απόλυτο στη φάση των ομίλων της κορυφαίας τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Oι «ερυθρόλευκες» είναι, μέχρι στιγμής, αήττητες σε 14 φετινά επίσημα ματς, με την Ειρήνη Νίνου να δηλώνει: «Παίζουμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τη συγκεκριμένη ομάδα διότι δεν έχει τύχει να την αντιμετωπίσουμε αρκετά στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό και γρήγορο παιχνίδι. Οι ουγγρικές ομάδες στηρίζονται περισσότερο σε αυτά τα στοιχεία, παρά στα τακτικά, παίζουν γενικότερα με έναν αρκετά… άναρχο τρόπο. Σίγουρα, έχουμε κάνει πολλή προπόνηση, θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Στόχος είναι μόνο η νίκη και ιδιαίτερα τώρα που παίζουμε στην έδρα μας, στον Πειραιά».

Να πάρει εμπειρίες και ό,τι περισσότερο μπορεί ο Άλιμος

Νωρίτερα, στις 16:30 ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON θα αντιμετωπίσει την επίσης πολύ δυνατή, ουγγρική, Ουίπεστ στο «Πέτρος Καπαγέροφ». Ο βοηθός του Νίκου Δεληγιάννη, Τάσος Πιρπιρής, δήλωσε στο alimoswaterpolo.com αναφορικά με τις προσδοκίες που υπάρχουν από το συγκεκριμένο ματς: «Είναι ένα παιχνίδι Champions League απέναντι σε μία ιστορική ομάδα στο ευρωπαϊκό γυναικείο πόλο.

Δεν είναι πλέον στο επίπεδο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει επιλέξει να μην΄έχει ξένες παίκτριες, αλλά εδώ και πολλά χρόνια πορεύεται με τον΄ίδιο προπονητή και βασίζεται αποκλειστικά στις ακαδημίες της, στελεχώνοντας όλες τις εθνικές ομάδες της Ουγγαρίας. Πλέον και τη γυναικεία, οι περισσότερες. Είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα, το είδαμε αυτό και με τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι κοντά σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει και να πάρουμε ότι περισσότερο μπορούμε. Είναι σαφές ότι στόχος για μία ακόμη φορά είναι να πάρουμε εμπειρίες και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, οι οποίες μας βοηθούν να εξελισσόμαστε».

Στόχος το φάιναλ φορ για τον ΝΟΒ

O NO Boυλιαγμένης αγωνίζεται επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην Ράπαλο. Στόχος της Βουλιαγμένης, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση του Γ’ ομίλου της διοργάνωσης με πέντε βαθμούς σε δύο αγώνες (ενώ η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με τρεις) είναι η πρόκριση στο φάιναλ φορ του θεσμού, όπως τόνισε στις δηλώσεις της η αριστερόχειρας περιφερειακή, Kαναδή Κίρα Κρίστμας: «Ο στόχος μας είναι το Final 4. Κάθε αγώνας είναι σημαντικός και χρειαζόμαστε τους βαθμούς της νίκης για να μείνουμε στην πρώτη θέση».

Ο Εθνικός κόντρα στην Πόλαρ Μπέαρς

Ο Εθνικός Πειραιά υποδέχεται την ολλανδική Πόλαρ Μπέαρς στη 2η αγωνιστική του Euro Cup, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει την κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το εμφατικό 6-17 επί της γαλλικής Λιλ, εκτός έδρας, στην πρεμιέρα, οι «κυανόλευκες» συνέχισαν με τέσσερις απαιτητικούς αγώνες στην ελληνική Α1. Η Τίνα Κοντογιάννη, αποφάνθηκε: «Έχουμε την ποιότητα ως ομάδα να ελέγξουμε το παιχνίδι με την Πόλαρ Μπέαρς όπως θέλουμε και να πάρουμε τη νίκη στο πιο σημαντικό ματς μέχρι τώρα».

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Εθνικού Πειραιά, Ορέστης Σαλάχας, επισήμανε: «Η νίκη είναι ο μόνος δρόμος αν θέλουμε την πρώτη θέση στον όμιλο. Καλούμε τον κόσμο του Εθνικού να σταθεί στο πλευρό μας.»

Κόντρα στην Χάποελ ο ΑΝΟΓ

Στο «Π. Καπαγέρωφ» η ομάδα της Γλυφάδας αντιμετωπίζει τον Χάποελ Γιοκνεάμ από το Ισραήλ (14:30) με στόχο την πρώτη νίκη του στον Β΄ όμιλο, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα. Υπενθυμίζεται ότι το γκρουπ συμπληρώνει η ουγγρική Βαζούτας, που νίκησε τη Χάποελ Γιοκνεάμ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής.