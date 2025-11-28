Ανανέωσε έως το 2028 ο Γκίλλας με τον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Γκίλλας θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του Ολυμπιακού για ακόμη τέσσερα χρόνια, καθώς ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο διεθνής περιφερειακός είχε ενταχθεί στους Πειραιώτες το 2021 σε ηλικία 18 ετών, μετακομίζοντας από τη Χίο και υπογράφοντας τότε πενταετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Γκίλλα. Ο διεθνής περιφερειακός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου μέχρι το καλοκαίρι του 2028».

Η δήλωση του Νίκου Γκίλλα: «Με μεγάλη μου χαρά, ανανέωσα τη συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Το όνειρό μου να συνεχίσω την καριέρα μου στην ομάδα της καρδιάς μου, έγινε πραγματικότητα! Μίλησα με τη διοίκηση και τον πρόεδρο, μου παρουσίασαν το πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, το οποίο με ικανοποίησε σε απόλυτο βαθμό και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέρος του. Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και βάσει του πλάνου που μου παρουσιάστηκε, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί».