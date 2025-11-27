Στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών του Ισραήλ ο Σαλάχας

Ο Ορέστης Σαλάχας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών του Ισραήλ, έχοντας συμφωνήσει στις βασικές λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Ο προπονητής του Εθνικού Πειραιά έχει ήδη προϋπηρεσία σε εθνική ομάδα, καθώς στο παρελθόν υπήρξε συνεργάτης του Χάρη Παυλίδη στην Εθνική Κίνας.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική στιγμή στην καριέρα του και δείχνει την αναγνώριση που λαμβάνει το έργο του και εκτός Ελλάδας. Το επίσημο ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών, που θα διεξαχθεί στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον Δ’ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία.