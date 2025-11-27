Στην Εθνική η «παγκόσμια» Πάτρα και η rookie Μπιτσάκου, του Αλίμου NΑΣ BETSSON

Διπλή είναι η εκπροσώπηση του Αλίμου NΑΣ BETSSON στην Εθνική ομάδα πόλο, καθώς ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε την έμπειρη Πάτρα και τη νεαρή Μπιτσάκου.

Αναλυτικά:

Ο Άλιμος NΑΣ BETSSON έχει την τιμή να εκπροσωπείται στην εθνική ομάδα των γυναικών από τη νεότερη και τη γηραιότερη αθλήτρια.

Ο εθνικός προπονητής, Χάρης Παυλίδης κάλεσε 21 αθλήτριες για προετοιμασία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα φιλοξενηθεί 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου 2026 στην Πορτογαλία, ανάμεσα τους την παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαρία Πάτρα και την rookie, Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Η τελευταία είναι μόλις 14 ετών, έβγαλε το πρώτο της δελτίο στα πέντε της και είναι η δεύτερη νεότερη σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας, μετά την Αντιγόνη Ρουμπέση. Η γεννημένη στις 24 Ιανουαρίου του 2011, Αφροδίτη, πέτυχε το πρώτο της γκολ στην κατηγορία Γυναικών, με το σκουφάκι του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, σε ηλικία 11 ετών, 9 μηνών και 5 ημερών, κόντρα στον ΝΟ Λάρισας, στις 29/10/2022, με την Ρουμπέση να σκοράρει για πρώτη φορά σε ηλικία 10 χρόνων και 10 μηνών. Η μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου που έκανε το ντεμπούτο της στο Champions League στα 13 της, εκπληρώνει ένα μεγάλο όνειρο της με την κλήση της στην εθνική ομάδα.

«Είναι τιμή μου που κλήθηκα για πρώτη φορά στην εθνική γυναικών. Σίγουρα ήταν κάτι που ήθελα πολύ και τελικά έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό», σημειώνει η κόρη του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα, οι οποίοι αμφότεροι υπηρέτησαν το άθλημα και μύησαν την Αφροδίτη από βρεφική ηλικία.

Από την πλευρά της η Μαρία Πάτρα, χάρη στα πέντε γκολ της οποίας χθες, ο Άλιμος εξασφάλισε μία θέση στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών είπε αναφορικά με την πρόκριση στο φάιναλ φορ και την κλήση της στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα: «Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα η χθεσινή. Είμαστε στις κορυφαίες ομάδες του κυπέλλου και κάναμε ένα πρώτο πολύ καλό βήμα.

Σε ότι αφορά στην κλήση μου στην εθνική ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενη που εξακολουθώ να συμπεριλαμβάζομαι στα πλάνα του προπονητή. Η ομάδα διψάει για περισσότερους τίτλους και πρέπει να συνεχίσουμε την καλή πορεία.

Σειρά έχει το ευρωπαϊκό και θέλουμε κι εκεί να είμαστε στην κορφή».

Σχετικά την κλήση της μικρής Αφροδίτης πρόσθεσε η 27χρονη πολίστρια: «Την πρώτη φορά που είχα κληθεί στην εθνική θυμάμαι να έχω αγωνία. Νομίζω ότι πλέον το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ διαφορετικό οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τόσο άγχος από τις μικρότερες, έχουν αλλάξει τα πράγματα.

Στα χρόνια τα δικά μου οι μεγαλύτερες τηρούσαν μία πιο αυστηρή ιεραρχία, η οποία ισχύει και σήμερα στις προπονήσεις και τους αγώνες, όχι όμως τόσο εκτός πισίνας. Επομένως θεωρώ ότι οι μικρότερες δεν θα έχουν κανένα θέμα να προσαρμοστούν. Είμαι πολύ χαρούμενη για την Αφροδίτη, θέλει να δουλέψει πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει γιατί είναι προικισμένη με πολύ ταλέντο, το οποίο καλλιεργεί με σκληρή προπόνηση».