Με άνεση στο Final-4 o Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά, επικρατώντας άνετα με 16-6 του ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο Final-4 της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Απριλίου 2026.

Εκεί, οι «ερυθρόλευκες» θα βρουν μπροστά τους τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη με 12-11 απέναντι στον ΝΟ Χανίων.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, χτίζοντας προβάδισμα 7-2 στο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά ανέβηκε στο +9 (11-2).

Είναι χαρακτηριστικό πως σκόραραν οκτώ «ερυθρόλευκες» από δυο τέρματα η κάθε μία.

Οκτάλεπτα: 3-0, 4-2, 4-1, 5-3

Οι συνθέσεις, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών στο Κύπελλο υδατοσφαίρισης γυναικών:

Τετάρτη 26/11

Χανιά-ΠΑΟΚ 11-12

Βουλιαγμένη-Εθνικός 12-8

Ολυμπιακός-Γλυφάδα 16-6

ΝΟ Πατρών-Άλιμος 7-16

Οι διασταυρώσεις στο Final-4 (3-4/4/2026):