Με άνεση στο Final-4 o Ολυμπιακός

Εκεί, οι «ερυθρόλευκες» θα βρουν μπροστά τους τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη με 12-11 απέναντι στον ΝΟ Χανίων.
Η ομάδα του Πειραιά έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, χτίζοντας προβάδισμα 7-2 στο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά ανέβηκε στο +9 (11-2).
Είναι χαρακτηριστικό πως σκόραραν οκτώ «ερυθρόλευκες» από δυο τέρματα η κάθε μία.
Οκτάλεπτα: 3-0, 4-2, 4-1, 5-3
Οι συνθέσεις, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών στο Κύπελλο υδατοσφαίρισης γυναικών:
Τετάρτη 26/11
- Χανιά-ΠΑΟΚ 11-12
- Βουλιαγμένη-Εθνικός 12-8
- Ολυμπιακός-Γλυφάδα 16-6
- ΝΟ Πατρών-Άλιμος 7-16
Οι διασταυρώσεις στο Final-4 (3-4/4/2026):
- Άλιμος-Βουλιαγμένη
- ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός