Πρόκριση στα ημιτελικά με επίδειξη δύναμης επί του ΝΟΠ ο Άλιμος ΝΑΣ ΒΕΤSSON!

Με κυριαρχικό παιχνίδι ο Άλιμος NAΣ BETSSON κατέκτησε εκτός έδρας τη νίκη με 16-7 επί του ΝΟ Πατρών ανανεώνοντας έτσι το ραντεβού του στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης.

Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο δευτερόλεπτο, τα κορίτσια του Νίκου Δεληγιάννη δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΝΟΠ.

Με καταιγιστικό ρυθμό από το πρώτο έως και το τελευταίο λεπτό, ο Άλιμος NAΣ BETSSON πήρε μία εμφατική νίκη που τον φέρνει στα ημιτελικά του θεσμού, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη.

Η νεανικότερη ομάδα του πρωταθλήματος έχει το πλεονέκτημα να μην βασίζεται σε μία παίκτρια, έχοντας διαφορετικό πρόσωπο σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα τον ρόλο αυτό είχε η Μαρία Πάτρα, η οποία πέτυχε πέντε γκολ.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 4η σερί συμμετοχή του Αλίμου NAΣ BETSSON στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου, όσα και τα χρόνια παρουσίας του στη μεγάλη κατηγορία.

Αναλυτικότερα ο Άλιμος NAΣ BETSSON έδειξε εξ αρχής τις προθέσεις του, κερδίζοντας το σπριντ με την Μπιτσάκου και σκοράροντας με την Μαργαρίτη στο 7:46. Τα γκολ διπλασίασε η Μάρω Παπαδοπούλου στο 6:36. Ο ΝΟΠ μείωσε με την Λυκοθανάση από την περιφέρεια στο 5:05. Η Μαρία Πάτρα με ένα εξάμετρο σουτ έκανε το 1-3 στο 4:42, με την Ραντόνιτς να μειώνει σε 2-3 την παίκτρια παραπάνω, στο 4:13. Η αρχηγός του Αλίμου, επανήλθε σκοράροντας δις για το 2-5 στο 3:55 και 0:12.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο το σπριντ κέρδισε ξανά η Αφροδίτη Μπιτσάκου, με την Μαρία Πάτρα να εκτελεί την Βαβίλη για 4η φορά στο 3:50 για το 2-6 και την Μαργαρίτη να διπλασιάζει τα τέρματά της από τον φουνταριστό για το 2-8 στο 1:02.

Και στην τρίτη περίοδο η Μπιτσάκου φρόντισε να πάρει την πρώτη επίθεση για την ομάδα της και την αξιοποίησε αυτοπροσώπως στο 7:35 για το 2-9 στην παίκτρια παραπάνω. Ο ΝΟΠ μετά από ένα ολόκληρο οκτάλεπτο χωρίς γκολ μείωσε σε 4-9 με τις Λυκοθανάση και Ράντονιτς στο 7:06 και 6:06, αντίστοιχα. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον Άλιμο NAΣ BETSSON, διά χειρός Μπόσφελντ, η οποία στην παίκτρια παραπάνω σκόραρε για το 4-10 στο 3:54. Θεοδώρα Παπαδοπούλου και Αφροδίτη Μπιτσάκου άνοιξαν κι άλλο την «ψαλίδα» στο 2:51 και 2:08, αντίστοιχα, για το 4-12. Ο ΝΟ Πατρών βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα με την Μοίραλη στο 0:36, μειώνοντας σε 5-12.

Ο Άλιμος NAΣ BETSSON εξασφάλισε και την τελευταία επίθεση, αυτή τη φορά με την Μάρω Παπαδοπούλου, η οποία κέρδισε πέναλτι από την Μπαλάτσα και το εκτέλεσε εύστοχα για το 5-13 στο 7:41. Η Κροτό μείωσε για τον ΝΟΠ στο 6:07 για το 7-13, με την ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη να πετυχαίνει τρία γκολ με τις Πάτρα και Μπιτσάκου (στην παίκτρια παραπάνω) στο 4:10 και 3:15, αντίστοιχα και την Κανελλοπούλου από τα έξι μέτρα στο 2:08 για το τελικό 7-16.

Ο προπονητής του Αλίμου NAΣ BETSSON, Νίκος Δεληγιάννης ήταν λακωνικός αναφορικά με την πρόκριση: «Είναι σπουδαίο που περάσαμε στο φάιναλ φορ και που τα κορίτσια που είναι πολύ νεαρές θα έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν, όμως δεν θα πάμε για την εμπειρία. Θα πάμε για να περάσουμε στον τελικό!»

ΝΟ Πατρών – Άλιμος ΝΑΣ BETSSON

Οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-4, 2-4

ΝΟ Πατρών (Κανελλόπουλος): Κροτό 1, Ράντονιτς 3, Μοίραλη 1, Λυκοθανάση 2.

Άλιμος ΝΑΣ BETSSON (Δεληγιάννης): Μαργαρίτη 2, Παπαδοπούλου Θ. 2, Μπιτσάκου 3, Πάτρα 5, Παπαδοπούλου Μ. 2, Μπόσφελντ 1, Κανελλοπούλου 1.