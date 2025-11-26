Στην Αλεξανδρούπολη η προκριματική φάση του World Cup 2026

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ακριτική Αλεξανδρούπολη θα «χτυπήσει» για ακόμα μια φορά η καρδιά της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», θα διεξαχθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, το προκριματικό τουρνουά του World Cup Ανδρών, με τη συμμετοχή ορισμένων από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής μας, η οποία πριν από τέσσερις μήνες πήρε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Μετά την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών τον περασμένο Ιανουάριο, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να εξασφαλίζει την πρόκριση, γνωρίζοντας την αποθέωση στην πρωτεύουσα του Έβρου και στη συνέχεια να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην τελική φάση του World Cup, που διεξήχθη στην πόλη Τσενγκντου της Κίνας τον Απρίλιο, αλλά και αργότερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον Ιούλιο, σειρά παίρνουν, πλέον, οι άνδρες.

Η τελική φάση του World Cup Ανδρών, όπως και εκείνη των Γυναικών, θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το διάστημα 20-26 Ιουλίου 2026.