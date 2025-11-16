Στον Ολυμπιακό το πειραϊκό ντέρμπι - Άνετες νίκες για Γλυφάδα και Πανιώνιο

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Women’s Waterpolo League, παίρνοντας ακόμη μία νίκη στην 8η αγωνιστική, αυτή τη φορά με 13-8 απέναντι στον τυπικά γηπεδούχο Εθνικό στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Παρότι οι «ερυθρόλευκες» αγωνίστηκαν χωρίς τις Άντριους, Σάντα και Ελληνιάδη, κατάφεραν να επιβληθούν σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι για μεγάλο διάστημα.

Το πρώτο μισό του αγώνα ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Ένα καθοριστικό γκολ της Σιούτη στο φινάλε του δεύτερου οκταλέπτου έδωσε προβάδισμα 4-3 στον Ολυμπιακό στο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, οι «κόκκινες» ξέφυγαν με 7-4, όμως ο Εθνικός -που έπαιξε χωρίς τη Ράνεϊ- βρήκε λύσεις με τις Κοντογιάννη και Κανετίδου, μειώνοντας σε 7-6 και 8-7. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έδειξε μεγαλύτερη αντοχή και αποτελεσματικότητα, ανοίγοντας ξανά τη διαφορά και φτάνοντας τελικά στο +5. Η Τριχά και η Πλευρίτου σημείωσαν από τρία τέρματα για τον Ολυμπιακό, ενώ η Κοντογιάννη πέτυχε τέσσερα για τον Εθνικό, που γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα.

Οκτάτλεπτα: 3-3, 0-1, 3-3, 2-6

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Γλυφάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κερδίζοντας με 16-3 την Ηλιούπολη. Ο ΑΝΟΓ μπήκε δυνατά, προηγήθηκε 8-0 και έκλεισε το ημίχρονο με 9-1, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος. Πρώτη σκόρερ ήταν η Τζωρτζακάκη με πέντε γκολ.

Οκτάλεπτα: 7-0, 2-1, 5-1, 2-1

Στην Πάτρα, ο Πανιώνιος -μετά από ένα πιο κλειστό πρώτο οκτάλεπτο- επέβαλε τον ρυθμό του και επικράτησε 15-8 της ΝΕΠ. Αυτή ήταν η έκτη νίκη του σε οκτώ ματς, που τον ανέβασε στους 18 βαθμούς, ισοβαθμώντας με Εθνικό και Βουλιαγμένη, με τον ΝΟΒ να έχει παιχνίδι λιγότερο.

Οκτάλεπτα: 2-2, 1-5, 2-4, 3-4

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Άλιμος - Ρέθυμνο 20-11

Γλυφάδα - Ηλιούπολη 16-3

ΝΕ Πατρών - Πανιώνιος 8-15

Εθνικός - Ολυμπιακός 8-13

ΠΑΟΚ - ΝΟ Πατρών 3/12

Χανιά - Βουλιαγμένη 3/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):