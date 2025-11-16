ΠΑΟΚ και ΝΟ Χανίων με... φόντο την πρωτιά στη Μάλτα

Ιστορικές στιγμές για τα δύο σωματεία, τα οποία μετέχουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στον 4ο προκριματικό όμιλο του Conference Cup γυναικών, που διεξάγεται στη Μάλτα.
Τόσο ο Δικέφαλος όσο και η ομάδα της Κρήτης έκαναν το 2/2 τις προηγούμενες μέρες απέναντι στην οικοδέσποινα Σίρενς, αλλά και την ολλανδική ZVL, «τσεκάροντας» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.
Σήμερα (16/11 15:30) έχουμε... εμφύλιο χωρίς κάποιο άμεσο βαθμολογικό κίνητρο, πέραν της πρωτιάς του ομίλου, κυρίως για λόγους γοήτρου